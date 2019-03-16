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嫩模「拔火罐」排毒想變美　躺床感覺「刺刺的」下秒脖＋背全燒爛

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▲▼嫩模「拔火罐」排毒養顏　躺床感覺「刺刺的」下秒脖＋背全燒爛。（圖／紅星新聞）

▲黃伶原本外型亮眼，卻因為一場美容意外斷送模特兒生涯。（圖／紅星新聞）

大陸中心／綜合報導

貴州貴陽一位21歲女模黃伶（化名），日前接受美容院推銷「拔火罐」想藉此「排毒養顏」，但躺在床上沒過多久，竟感到「背後刺刺的」，似乎有火在皮膚上燒般。原來是店長意外引燃酒精，讓她背後、脖子、雙臂全部起火，共折磨了3分鐘才完全將火撲滅。現在黃伶身上布滿疤痕，模特兒生涯可說是全毀。

根據《紅星新聞》報導，貴州貴陽市內的「閨蜜形象設計店」出現意外事故，2月25日下午3點左右黃伶前往消費，原本只想做臉，店長郭菲菲（化名）卻瘋狂勸說加做「拔火罐」可排毒養顏，全部課程只需要300多元人民幣（約1300元新台幣）。

▲▼嫩模「拔火罐」排毒養顏　躺床感覺「刺刺的」下秒脖＋背全燒爛。（圖／紅星新聞）

▲黃伶背後、脖子全被燒爛。（圖／紅星新聞）

經過一分討論，黃伶同意進行「拔火罐」課程。她描述，躺在美容床上幾分鐘後，就感到後背刺痛，「像火燒一樣，很恐怖」，郭菲菲看到酒精被引燃後，先是驚叫了一聲，然後用手拍打，「我覺得她很不專業，沒有準備濕毛巾。我就自己站起來，用我的衣服將火拍滅」。

整個「火燒皮」過程大約3分鐘，經過貴陽鋼廠職工醫院診斷，黃伶脖頸、背部、雙臂均有燒傷，且脖子最嚴重，達到二度至三度不等的燒傷，癒合的過程中脖子上全是黃色水泡，還蔓延到下巴與臉頰，後背燒傷則呈現片狀分散。

根據了解，黃伶擁有一頭褐色長髮與大眼睛，2016年從四川到貴州開了美甲店，因為身材不錯也兼職做模特兒，近半年才轉為全職女模。出事時，黃伶剛從貴陽其他地方搬至現在住的小區，在貴陽市南明區中山南路附近。

▲▼嫩模「拔火罐」排毒養顏　躺床感覺「刺刺的」下秒脖＋背全燒爛。（圖／紅星新聞）

▲發生意外的美容院。（圖／紅星新聞）

黃伶表示，郭菲菲已經先墊付了一萬多元（人民幣）的醫藥費，但2月28日手術後便不再接聽電話，「閨蜜形象設計店」也已關門，直接神隱。

「出院後準備起訴她」，黃伶說，事發後心情很壓抑，經常失眠，「模特完全做不了，也（還）沒有談戀愛，現在不敢想以後，這件事對我的傷害很大，等治療後再想以後。我希望店主能站出來，事故是她造成的，她需要負責」。

根據了解，目前郭菲菲依然處於人間蒸發的狀態，貴陽市南明區衛計局已介入調查，若無證經營，將先查封涉事美容店。

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關鍵字：拔火罐,燒傷,女模,正妹

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