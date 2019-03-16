海軍敦睦支隊環島航訓　以高雄為起點別具意義

軍聞社／記者李一豪高雄電

海軍民國108年敦睦遠航訓練支隊15日起展開國內環島航訓，首站開赴高雄開放參觀，吸引眾多地方民眾熱情參與，一同見證海軍官兵精實訓練的成果。

敦睦支隊高雄港開放參觀活動當天上午在新濱碼頭展開，由海軍艦指部指揮官李中將主持，邀請高雄市副市長洪東煒、行政院南部服務中心執行長洪村銘、軍友保險公司董事長郭建忠等貴賓，以及地方民眾、學校師生共襄盛舉，在三信家商學生代表向支隊官兵獻花表達歡迎後，系列活動正式展開。

李指揮官致詞時指出，海軍許多重要部隊都駐紮高雄，有極高比率官兵是高雄子弟，可見海軍與高雄地區的緊密連結，國內環島航訓以高雄為起點，別具意義，更期望參與活動的民眾與青年學子，能藉此了解海軍、支持海軍。

隨後，李指揮官偕同洪副市長、洪執行長、郭董事長、支隊長王少將等人，一同登上磐石軍艦，為「文宣館」開幕剪綵。

操演活動則由海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂隊、陸戰儀隊、莒拳隊擔綱，包括鼓號樂隊的隊形變換、儀隊官兵花式操槍，以及莒拳隊員的功力擊破、戰技操演，均展現海軍堅實戰力與訓練成果，贏得民眾熱烈掌聲。

操演結束後，支隊開放民眾參觀擔負此次遠航任務的磐石、武昌及田單軍艦，其中別出心裁的文宣館，多元豐富的內容，讓登艦民眾近距離認識國家建設、科技、藝術的優質成果，以及中華民國海軍建軍歷程，令人肯定。