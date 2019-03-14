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124億機密丟UBike爆調查出包　趙天麟：根本沒有監視器畫面

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▲▼民進黨立委趙天麟痛批「麒麟專案」棄置現場根本不存在監視器畫面，軍方只是常理判斷，讓人難以相信國安。（圖／翻攝自立法院IVOD）

▲趙天麟痛批「麒麟專案」棄置現場根本不存在監視器畫面。（圖／翻攝自立法院IVOD）

政治中心／綜合報導

中科院機密的「麒麟專案」遭棄置在Youbike一案餘波盪漾，中科院長杲中興14日上午在立法院備詢時宣稱，已調閱事發當時大直捷運站Youbike站監視器畫面，確認資料在被憲兵撿到前未被其他人接觸，民進黨立委趙天麟提出資料當場打臉，指現場根本不存在監視器畫面，痛斥軍方只是「常理推斷」，「這樣的國安我們能相信嗎？」。

立法院外交及國防委員會14日上午審查「兵役法第16條條文修正草案」案，趙天麟在會中質疑，麒麟專案資料外洩「是不是一個間諜行為？」中科院長杲中興回應只是個人疏漏、是保防警覺不夠、作業疏失。趙天麟進一步詢問是否調閱Youbike被借用的紀錄，杲中興表示有取得借用和還車紀錄，「還有當時附近的錄影帶都有看過」。

對此，趙天麟數度確認，甚至問及備詢的國防副部長沈一鳴，得到「沒看過，是保防調查權限」的答案，而另一旁備詢的國防部保防安全處上校科長坦承，「當時並無監視器直接照到Youbike租借站，只有照到捷運站出口，有去現地看，沒有調影帶」。趙天麟更直接提出資料打臉，根本沒有監視器在旁邊，捷運站出口的監視器鏡頭也未對著Youbike，痛斥軍方只是「常理推斷」，「這樣的國安我們能相信嗎？」。

▲▼YouBike微笑單車,UBike,臺北市公共自行車租賃系統（圖／記者季相儒攝）

▲趙天麟提出資料指出，在案發現場附近沒有監視器。（示意圖／記者季相儒攝）

杲中興強調此案並非間諜行為，原因是三份資訊有兩份不是機密，一份只是描述「這件事」被認定是國防機密，內容未牽扯任何規格資訊。趙天麟在備詢最後要求繼續調查、確認沒有洩密問題，將完整調查報告交給國防委員會每一位委員。

據了解，國防部「麒麟專案」是計畫發展微衛星火箭發射載具，若研製順利，我國雲峰中程飛彈射程將可從1200公里以上提升到2000公里以上，而在「資料外洩」事件發生後，該案已改名為「奇萊專案」。

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關鍵字：中科院,國防部,麒麟專案,Ubike,資料外洩,間諜

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