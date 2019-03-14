重要關鍵地形空中突擊　特戰部隊行軍濱海城鎮

軍聞社／記者卓以立嘉義報導

陸軍特種作戰指揮部特4營13日展開「濱海城鎮要地行軍訓練」，特戰官兵邁開自信的步伐，準備迎接各項挑戰，陸軍副司令郝中將特別前往精忠營區，為特戰官兵加油打氣，預祝他們圓滿完成訓練任務。

「濱海城鎮要地行軍訓練」開訓典禮上午於精忠營區舉行，由航特部副指揮官洪少將主持典禮，洪副指揮官首先轉達各級長官的關懷與慰勉，並期許特4營官兵們秉持團隊榮譽，展現特戰部隊勇猛驃悍的堅實戰力。

洪副指揮官表示，此次訓練並不僅止於單純的演習行軍訓練，更是特戰部隊承先啟後的里程碑，繼承過去山隘行軍訓練成果，結合濱海城鎮重要關鍵地形進行訓練，訓練的成果將成為特戰部隊戰力增長的重要指標。

洪副指揮官進一步以「安全」、「紀律」及「專業」三項，期許在各級幹部的帶領下，要確保訓練過程中人員、車輛及裝備的安全，並確依準則、教範進行訓練，以培養特戰精實戰力。

洪副指揮官強調，特戰部隊之所以為特戰，是經過特殊訓練、裝備，未來用以執行特殊任務，期勉全體官兵在未來的20天的訓練中，皆能增進自我訓練，讓特4營的戰力脫胎換骨。

典禮後，特戰官兵精神抖擻地實施精神動員，並齊聲高喊精神呼號:「用我特戰，敵心膽戰；濱海決勝，唯我特戰」，接著完成各式運輸車輛、特戰器材與建制武器等裝備檢整，隨即背負起野戰背包，以及攜行的武器裝備，在營區同袍列隊歡送和祝福聲中，邁開自信步伐，展開行軍訓練。

此次行軍過程中，針對濱海城鎮的重要關鍵地形實施訓練，並進行空中突擊、城鎮作戰、限制空間戰鬥、反特攻、水域訓練等多項課程，驗收部隊作戰指揮、兵力運用，期能達成訓練目標，以提升國軍特種作戰能力。