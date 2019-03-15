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軍情老將還原少康專案怨李登輝嘴巴大　一句「啞巴彈」害死情報員

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政治中心／綜合報導

後天（17日）就是一手創立軍統（軍情局前身）的情報天才戴笠逝世紀念日，軍情局前中將副局長翁衍慶以及第四處前副處長陳虎門在紀念日前夕，現身還原「少康專案」始末，言談中藏不住對當時總統李登輝的埋怨，還感嘆李嘴巴太大，因為他在公開場合稱台海演習的彈頭是「空空的啞巴彈」，害解放軍大校邵正宗以及其長官劉連昆遭處死，另一名軍情局雇員楊銘中則是坐了整整19年半的牢，才在今年1月23日平安返台。

根據《蘋果日報》專訪，原來，少康專案主要出自一位隨著政府撤退到台灣，再前往香港、大陸發展的台商張志鵬，他成功策反邵正宗（代號少康一號）以及劉連昆（少康二號），同時安排楊銘中與劉交換情報，沒想到當時的總統李登輝為了安定民心，竟然在1996年3月7日前往宜蘭拜票時，公開說出台海演習的彈頭是「空空的啞巴彈」，導致邵、劉兩人因為間諜罪被處死；陳虎門提到，楊雖然有前科，但對情報工作很感興趣，結果為了報效國家在中國被關押19年半，冬天只能洗冷水澡，牙齒都掉光了，返台後想恢復軍職卻被拒絕，「情報生活總是夢，好像做情報的人都比較傻。」

對於楊銘中返台為何不能恢復軍職，軍情局表示，楊在1984年因案被判刑禁役，軍情局自1995年方以「聘任三等」運用，從法律規定與運用事實來看，確實無法恢復軍職身分，但政府會依法從寬、從優照撫他的生活，包含協助安排健康檢查與醫療補助，以及從速辦理補償金、資遣費與財損補償。

▲▼總統蔡英文視察國防部軍情局。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文先前視察國防部軍情局。（圖／總統府提供）

至於外傳楊銘中在服刑期間，政府從未關心一事，軍情局澄清，楊服刑19年半期間，都有依照《國家情報工作法》及相關規定照撫家屬，每月發給生活補助費用及三節慰問金，並提供家屬赴陸探視全額經費，還充分支援經費期望能改善他在獄中的生活，最後爭取到減刑5年4個月的成果，才能讓人提早獲釋返台。

其實，1999年時劉連昆被逮補判處死刑，當時43歲的楊銘中隨即計畫撤離，卻還是在上海遭逮，2000年被判死刑，隨後因為表現良好改為緩死2年，接著改無期徒刑，最後判決20年徒刑，再扣掉5年4個月的減刑，終於在62歲時提前獲釋，平安回到家人身邊。

▼翁衍慶怨李登輝嘴巴太大，但細想當時的情勢，其實也不能全怪在他頭上。（圖／記者季相儒攝）

▲台聯黨慶。李登輝（資料照／記者季相儒攝）

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關鍵字：少康專案,翁衍慶,陳虎門,楊銘中,李登輝,戴笠逝,軍武,台灣軍武

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