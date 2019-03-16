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百架F-104戰機氣勢滂礡　航院軍事模型展秀空軍魂

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航院軍事模型展開幕　百架F-104戰機氣勢滂礡

軍聞社／記者周昇煒岡山電

空軍航空技術學院年度模型盛會「從岡山起飛：狼嚎虎嘯F-5及F-104戰機暨軍事模型特展」，15日上午在巨輪校區圖書館舉辦開幕儀式，配合活動主題，現場陳展50架F-5戰機、104架F-104戰機，一字排開氣勢滂礡，希望民眾藉由近距離觀賞各項軍事模型，認識國軍並支持國防。

開幕活動由校長宋少將主持，邀請地方仕紳及民間模型社團共同參與，內容包括飛機模型、戰車模型、船艦模型及F-5、F-104等展區，讓民眾及愛好模型的「模友」們交流互動，相互精進模型製作及賞析能力。

今年模型展活動已邁入第4屆，宋少將在開幕儀式中，逐一頒發感謝狀感謝民間模型社團及各位頂尖模型製作者們的積極參與，不吝提供珍藏作品參展，增添展覽的深度及廣度，讓活動更臻圓滿。

航院軍事模型展開幕　百架F-104戰機氣勢滂礡

值得一提的是，親手打造我國第一架「國機國造」始祖「樂士文號」全尺寸模型機的木質模型機高手黃良誠，也特別受邀參與展出，在展場中可以看見他製作的木質F-5、E-2K、IDF、S-70C等多架模型機，呈現出對全民國防的投入與支持，也展現心中的「空軍魂」。

展場中也有獲得國際模型展競賽的得獎作品，歡迎民眾踴躍前往參觀；展期自即日起至29日止，活動開放社會大眾持分證前往，機關或學校團體以預約方式登記，相關參展資訊，可電洽巨輪圖書館查詢（07-6267542）。

航院軍事模型展開幕　百架F-104戰機氣勢滂礡

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