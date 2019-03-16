小英現身力挺！補選結果傍晚揭曉　余天：對自己當然有信心

記者蔣婕妤／台北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，這場補選被視為2020總統大選的前哨戰，選情備受關注。新北市三重區由民進黨的余天對戰國民黨鄭世維，余天16日一早到投票所投票、總統蔡英文也現身力挺，面對選舉結果傍晚就要揭曉，他表示，對自己當然有信心。

立委補選16日登場，其中又以民進黨的余天在新北三重對戰國民黨鄭世維、台南由郭國文對戰國民黨的這兩區選情，最受關注，預計從下午4時起開始開票，選舉結果最快晚間五點半就會揭曉。

余天一早至投票所投票，他透露昨晚睡很好，出門投票時女兒都還在睡覺，太太李亞萍則是已經起床，「我跟她說我要去投票，她說喔，哈哈哈」。記者追問對自己有沒有信心，余天說，「對自己當然有信心，我希望投票率高一點，支持我的都出來」。

余天表示，這次選戰他壓力很大，雖然2008年也出來選過，但當時的他還搞不太清楚、對政治沒什麼經驗，所以壓力沒這麼大，但這次壓力真的很大。談及選前之夜落淚，余天說，「我流淚是因為看到選民那種情緒之激動，我受到感動。」

太陽花學運領袖林飛帆15日晚間特地現身選前之夜替自己加油打氣，余天表示，那是中央黨部安排的，「我結束要唱歌了，突然有神秘嘉賓，沒有人跟我講，但當然很開心。」針對對手有高雄市長韓國瑜力挺，余天說自己已經習慣了。

▲蔡英文陪余天投票。（圖／記者張榮恩攝）

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