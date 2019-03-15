她控好友下藥性侵...還狠踹該邊！事後改口「一切都是幻覺」





▲台北女指控好友下藥性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

社會中心／綜合報導

台北1名女子指控認識多年的好友鄭男在自己的飲料裡下藥後，讓她喝下後昏迷，再趁機性侵，甚至還狠踹她的「該邊」，讓她氣得提告，控鄭男犯了乘機性交及傷害罪。但是事後，該女突然撤告，並表示提告當時精神狀況不佳，上述發生的一切「全都是幻覺」。台北地檢署認定鄭男罪證不足，因此不起訴。

《蘋果日報》報導，鄭男多年前透過交友軟體認識了該女，2人並沒有交往，但是成了親密的砲友，時不時會到旅館發生性關係，解決需求，有時候他會送該女一些小禮物，之後一直維持這樣的關係。去年8月，兩人如平時依樣在東區吃東西，之後前往八德路上的旅館，甜蜜地一起洗澡後上床，之後各自從旅館離開回家。

沒想到，女子在這次性關係結束之後，突然對鄭男提出告訴。她指控，鄭男趁她洗完澡，裸體坐在床邊休息的時候，拿了一杯咖啡來，她喝下之後感到頭暈目眩，接著就遭到鄭男性侵，完事後還朝右大腿靠近鼠蹊部踹了一腳，她覺得相當變態，無法接受被好友如此對待，提出告訴。

但鄭男極力反駁表示，兩人一直以來都有發生性關係，當天的咖啡仕女子自己買的，他沒有下藥或是踹人，懷疑可能是當天本來說好要給對方1500元，之後忘記了才挨告。

不過，就在檢察官準備偵辦的時候，女子突然表示「不告了」，因為她有精神方面的問題，當時神情恍惚，更在這種狀態下做筆錄，所以「一切都是幻覺」，也不反駁鄭男辯詞。最後，檢察官查不出鄭男涉及性侵及傷害的事證，認定雙方為合意性交，因此不起訴鄭男。