水邊抓魚怕被罵！他扯謊「魚從水龍頭流出來」　老爸隔天爬屋頂...笑炸

▲原po說小魚是從水龍頭流出來的。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

誰說小孩子不會說謊的！一位網友日前分享自己小時候偷偷到溪邊撈魚，回家後被爸爸發現，為了避免對方生氣發火，只好亂掰說是「水龍頭流出來的」，老爸竟然也傻傻相信，隔天更是拉著阿公做出「古意（老實）」舉動，笑倒一票網友。

一位網友在PTT笨板上發文，他回憶起小時候家附近有條小溝渠，生態環境保持得不錯，和妹妹常常在那邊玩，還拿水壺撈阿撈的。某次他和妹妹撈到了兩條大肚魚，興奮地帶回家養在瓶子裡，爸爸看到後便生氣質問怎麼會有魚，「溝渠的水還算湍急且深，我們短腿跨上去彎腰玩水其實很危險。」

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▲水邊危險，原po怕被爸爸罵只好說謊。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原po和妹妹害怕說出真相會被爸爸修理，情急之下亂掰說「打開水龍頭裝水，放著放著就跑出魚了，我們也不知道為什麼。」沒想到老爸竟然相信了，讓他們成功逃過一劫，「不過隔天就看到爸爸跟阿公爬到頂樓洗水塔了......。」

網友看完表示爸爸也太傻，「搞溪囝仔」、「爸爸和阿公一起耍笨，不愧是父子」、「這篇記得給爸爸看，免得以後再被孫子誆一次」、「媽媽一定很聰明XD」、「這篇後勁很強」。不過也有人分享看過水龍頭流出各種生物，「我以前住的老房，水龍頭有流出一隻小小青蛙」、「水塔時洗出一堆苔蘚，他媽那水我還拿來漱口」、「抽地下水的水塔理論上是有可能抽出蚯蚓之類的小生物」。

還有位網友也回憶道，小時候因為爸媽嚴格控管他和哥哥的零用錢，他們都只能偷偷藏一點私房錢買想買的東西。某次他和哥哥偷偷到超商買了兩顆彈跳球，下午去游泳時也順便帶去玩，卻被眼尖媽媽質疑，情急之下就說是在路上撿到的，媽媽也相信了。 原po以為自己安全下莊，便大聲問哥哥「你不是也有撿到一顆？你要不要拿出來一起玩？」下秒馬上就被媽媽識破，當場拉到岸上罵一頓，現在想起來覺得自己根本是豬隊友。

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