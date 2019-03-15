美輸陸豬肉量「2.38萬噸」飆新高　外媒劍指非洲豬瘟影響

▲目前未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。（圖／路透社，下同）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情持續延燒，有數以萬計在疫區的活豬遭撲殺。美媒分析認為，非洲豬瘟病毒的蔓延摧毀了大陸活豬，導致豬肉價格上揚，中方採購商被迫大買美國豬肉，美國豬肉對陸出口上周更創下中美貿易戰以來新高。

綜合外媒報導，據美國農業部14日公布的數據顯示，美國上周向中國出口23800噸豬肉，佔美國豬肉外銷總額50,300噸的一半以上，這不僅打破了2017年4月以來的單周紀錄，也是自2013年有紀錄以來的第三高。

報導提到，美國輸陸豬肉量這次創新高，也是美國在貿易戰期間向中國出口豬肉數量最多的一次，上一次中方這樣大規模採購豬肉是在2017年4月，當時購買數量為23900噸。

報道稱，中國大陸自去年8月起爆發非洲豬瘟後，疫情持續延燒，北京當局為了防止疫情擴大而宰殺生豬，導致銷往市場的生豬數量較去年同期下降至少20%，但具體數量為多少目前仍不清楚。

大陸養殖場出現非洲豬瘟疫情後，當地政府會按照要求啟動應急響應機制，採取撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，並圍繞生豬調出地展開排查和緊急監測工作。

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，四川省廣安市12日傳出的豬隻運輸車輛生豬感染非洲豬瘟疫情，為全大陸第117例，目前未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。