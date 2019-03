競爭也太激烈！民主黨新星歐洛克　宣布投入2020美國總統大選

▲美國民主黨總統參選人歐洛克。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國前民主黨眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)宣布參加黨內2020年總統初選。被稱作民主黨政治新星的歐洛克,成為第15位表態參選的民主黨候選人,他也認為自己與美國前總統歐巴馬有許多相似之處,足以代表民主黨勝選。

現年46歲的歐洛克14日在出生地艾爾帕索(El Paso)的電視採訪中,宣布投入民主黨內總統候選人初選。歐洛克表示,非常以德州為榮,「這就是我想參選的一大原因,德州的艾爾帕索是這個國家最好的榜樣。」歐洛克期中選舉時,以不到3%的差距敗給共和黨克魯茲(Ted Cruz),成為民主黨在德州史上參議員選舉,票數最接近共和黨的一次,這也讓歐洛克一戰成名,政治之路備受看好。

I am running to serve you as the next president. The challenges we face are the greatest in living memory. No one person can meet them on their own. Only this country can do that, and only if we build a movement that includes all of us. Say you're in: https://t.co/EKLdkVET2u pic.twitter.com/lainXyvG2n