海飄豬又驗出非洲豬瘟！小金門豬肉產品暫停運往金門

▲金門又見海漂豬驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（14日）表示，12日在金門縣烈嶼鄉（小金門）西南邊岸際，發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經採樣檢驗，確定有非洲豬瘟病毒，且發現地點離大陸廈門僅約6公里，為確保產業安全，將暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，等該鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才會解除管制。

應變中心說明，金門縣動植物防疫所12日接獲烈嶼鄉公所通報，在烈嶼鄉近沙溪堡海邊執行淨灘活動時發現1頭死亡豬隻，採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測結果呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。應變中心指出，發現地點已完成消毒，該地區周邊半徑3公里內無養豬場。

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▲▼ 非洲豬瘟,病毒,豬肉乾,海飄豬。（圖／防檢局提供）

應變中心表示，由於發現地點離大陸廈門僅約6公里，非常接近九龍江出海口，金門縣政府除針對人員、車輛及器械進行消毒外，同時監控烈嶼鄉8家養豬場，未發現異常現象，豬隻也無異常死亡情形，將持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態。

為確保產業安全，應變中心強調，金門縣政府將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，等該鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才會解除管制。

▲防檢局又從大陸肉品驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

另外，應變中心指出，今天也從旅客在高雄小港機場檢疫站丟棄的山東豬肉乾，驗出非洲豬溫病毒，該例是由防檢局高雄分局高雄小港機場檢疫站，7日採樣來自大陸福州搭乘遠東航空旅客所棄置的豬肉乾（山東臨沂生產），目前已累計共32例。

應變中心強調，大陸爆發非洲豬瘟疫情以來，肉品檢出非洲豬瘟比例，隨疫情增加而升高，依月份分別為去年10月1例（檢出陽性的比率0.6%）、11月2例（1.1%）、12月4例（2.2%），今年1月11例（6.2%）、2月11例（8.0%）、3月3例（7.5%），檢出率仍高，呼籲民眾，出國旅遊不要攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。