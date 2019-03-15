　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「我欠妳一枚戒指」！84歲爺爺深情下跪求婚　超浪漫情節惹哭眾人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

美國德州一對夫妻卡爾（Karl）及唐娜（Donna）從高中開始交往，並於1956年結婚，2人互相扶持已經63年，儘管兩人現在都已逾80歲，但2人的感情一直都很好。最近已經84歲的卡爾再次下跪向唐娜求婚，表達自己這些年來的愛意，「如果有來生，我還想繼續和妳在一起。」

據CBS news報導，現年84歲的卡爾與81歲的唐娜育有4名孩子，往下還有9名孫子和9名曾孫，2人一直都過著幸福美滿的生活，但在去（2018）年5月開始，唐娜的健康發出警訊，多次出現中風和腦出血症狀，必須長期進出醫院，甚至還進行了心臟手術，如今只能坐在輪椅上，無法自行移動身體。

前陣子，唐娜在要進行手術前，卡爾為了安撫、心疼妻子的情緒，和唐娜約定好，「等妳健康出院之後，我就送妳一枚欠了63年的訂婚戒指。」原來，在63年前，兩人因為預算問題，沒有經歷過「訂婚」，而這個約定似乎也給了唐娜極大的鼓勵與勇氣，在手術過程中相當成功，恢復狀況也良好，最後總算順利出院。

出院後，卡爾也不忘當初的約定，帶著唐娜還有孩子們一起到百貨公司挑選戒指，兩人便像個新婚夫妻般，邊笑邊討論著要哪個戒指，卡爾在買完戒指後，直接在店門口「單膝下跪」，對著坐在輪椅上的唐娜深情求婚，「妳願意再嫁給我一次嗎？如果有來生，我還想繼續和妳在一起。」

這一幕感動了不少百貨公司路過的民眾，卡爾和唐娜的子孫們也早已被感動落淚，孫女Tina決定在推特上和大家分享這則比愛情小說更浪漫的故事，推文甚至在短短時間內就感動不少網友，大家紛紛留言表示，「這是我看過最感人的故事…」、「真男人」、「這一定是最完美的愛情的模樣！」、「這讓我哭得好開心！」  

ET快訊
佩甄穿黑絲短裙現台大上課！露出「胸前一條線」辣翻
網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了
尤振仲關閉ATP沒有通報？「222個通聯音檔」真相曝光

關鍵字：美國,卡爾,Kar,唐娜,Donna,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／基督城槍擊恐攻49死！槍手直播掃射2清真寺　1男嫌被控謀殺

基督城槍手血洗清真寺49死　蔡英文發推文哀悼

計算出圓周率31.4兆位　谷歌女工程師用3400萬首歌容量打破22兆紀錄

「我欠妳一枚戒指」！84歲爺爺深情下跪求婚　超浪漫情節惹哭眾人

正妹罹怪病「變醜變肥」　不怕被恥笑勇敢貼對比照！

俏麗妹罹怪病「暴肥一圈」　樂觀貼對比照：準備面對新人生

波音「更改自動飛行軟體」沒告知機師！　理由爛爆：人數太多

告校方默許入學作弊「害學歷貶值」　史丹佛大學生求償1.5億

影／基督城清真寺槍擊40死！紐西蘭上調國安威脅　總理批：精心策劃的恐攻

「請求折返！」機長驚恐對話曝光　衣航墜毀前「震盪數百呎」

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

不斷更新／基督城槍擊恐攻49死！槍手直播掃射2清真寺　1男嫌被控謀殺

基督城槍手血洗清真寺49死　蔡英文發推文哀悼

計算出圓周率31.4兆位　谷歌女工程師用3400萬首歌容量打破22兆紀錄

「我欠妳一枚戒指」！84歲爺爺深情下跪求婚　超浪漫情節惹哭眾人

正妹罹怪病「變醜變肥」　不怕被恥笑勇敢貼對比照！

俏麗妹罹怪病「暴肥一圈」　樂觀貼對比照：準備面對新人生

波音「更改自動飛行軟體」沒告知機師！　理由爛爆：人數太多

告校方默許入學作弊「害學歷貶值」　史丹佛大學生求償1.5億

影／基督城清真寺槍擊40死！紐西蘭上調國安威脅　總理批：精心策劃的恐攻

「請求折返！」機長驚恐對話曝光　衣航墜毀前「震盪數百呎」

亂尿尿心虛！犯錯汪塞櫃子　「渾圓美尻」露餡...媽笑翻

Moto RAZR可摺疊螢幕手機規格曝光　經典外型再現

報應！情侶偷百萬神像賤賣6千5買毒　從此失眠生不如死

公有雲斷線事件頻傳　Synology籲企業應自建服務掌握資料主權

丟入死魚30秒　整群海螺如「喪屍爬出」狂嗑...250萬人狂起雞母皮

香港匯入美元買國內外幣保單　要繳海外所得稅

黃光芹辭主持棒　郁慕明呼籲韓粉：不要陷韓國瑜於不義

蕭敬騰獻唱好貴氣　千萬寶格麗行頭襯歌王

洲美公宅風波不斷　轉手賺千萬又遭爆鼓勵民眾當二房東

不斷更新／基督城槍擊恐攻49死！槍手直播掃射2清真寺　1男嫌被控謀殺

國際熱門新聞

14歲國中生帶女友私奔！被逮才..

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下..

紐國槍手掃射畫面曝光　掃射倒地..

更／基督城槍手掃射清真寺49死..

17歲女「臉皮消失」慘露頭骨、..

他算出月經花費　要女人停止抱怨

女遭槍擊陳屍街頭　警採證到一半..

母帶4歲兒「拍成人片」販售　3..

日本24歲天才IQ188　現在..

737 MAX全球停飛　美承認..

即／英國會412比202　尋求..

即／奧克蘭火車站驚傳爆炸　火車..

慶祝成年去跳傘！　降落傘打開變..

科學家發明全球第一台「時光機」

更多熱門

相關新聞

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不像真的

動物與動物之間有時候就是會有這種奇怪的聯繫，即使牠們是不同種的動物，也會做出讓人類難以相信的舉動，一隻住在加拿大的哈士奇，去年離奇失蹤了好幾天，直到牠平安回家，主人才知道牠這幾天去了哪裡。

民主黨新星　宣布投入總統大選

卡爾拉格斐「色筆盒」台灣開賣！

金正恩將發表聲明　擬中止與美協商

臉書產品長、WhatsApp副總裁離職

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面