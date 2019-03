「我欠妳一枚戒指」！84歲爺爺深情下跪求婚　超浪漫情節惹哭眾人

Since this blew up I’ll post the video too.. look how happy she looks omg pic.twitter.com/IYTrflvzFw

美國德州一對夫妻卡爾(Karl)及唐娜(Donna)從高中開始交往,並於1956年結婚,2人互相扶持已經63年,儘管兩人現在都已逾80歲,但2人的感情一直都很好。最近已經84歲的卡爾再次下跪向唐娜求婚,表達自己這些年來的愛意,「如果有來生,我還想繼續和妳在一起。」

據CBS news報導,現年84歲的卡爾與81歲的唐娜育有4名孩子,往下還有9名孫子和9名曾孫,2人一直都過著幸福美滿的生活,但在去(2018)年5月開始,唐娜的健康發出警訊,多次出現中風和腦出血症狀,必須長期進出醫院,甚至還進行了心臟手術,如今只能坐在輪椅上,無法自行移動身體。

前陣子,唐娜在要進行手術前,卡爾為了安撫、心疼妻子的情緒,和唐娜約定好,「等妳健康出院之後,我就送妳一枚欠了63年的訂婚戒指。」原來,在63年前,兩人因為預算問題,沒有經歷過「訂婚」,而這個約定似乎也給了唐娜極大的鼓勵與勇氣,在手術過程中相當成功,恢復狀況也良好,最後總算順利出院。

