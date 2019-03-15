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【瑪法達談星】十二星座03.13～03.19運勢！斟酌而為 分散風險

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【瑪法達談星】十二星座03.13～03.19運勢！斟酌而為 分散風險

「水星退行」（水逆）進入中段，超級大吉星歲星先後與太陽及水星呈不利角衝、「雙魚座之月」即將轉進「牡羊座之月」的本週，星象訊號密集度堪稱近幾月來之最，且訊號瞬息多變、自我矛盾也屬少見。從星象角度解讀，雙魚座星座價值象徵兩極：幻想與幻滅、和諧與對立、主觀與客觀、多元與單一等矛盾衝突，將在「水星退行」與上述矛盾訊號中，充滿著各式未爆彈與驚喜轉折。

「水星退行」仍在背景，主要星象事件還有：3月13日的吉訊警訊並起—「太陽／冥王星六合」「太陽／歲星角衝」；3月14日的一級吉訊—「太陽／水星合相」；3月15～16日的吉訊警訊並起—「水星／歲星角衝」「水星／冥王星六合」；與3月17日的「水星／火星六合」。

星象家提醒，落在「水星退行」（至3月28日）中段的本週，相對而言是變動性最強、逆轉速度最快的大波動、不確定期。財經方面，往往是歐美股市短期震盪幅度較大，且市場謠言滿天飛，假新聞假資訊充斥的非理性期。水逆開始（3月6日）尚未有大幅波動的投資標的，容易在此時有較大幅價格變化，投資人宜注意因應。

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就個別星座而言，「水逆效應」進入中段的本週，星象利多利空訊號雜亂交錯。「水逆期」慣見的交通變故、災難意外等好發率再度呈現放大現象。順遂星還是略多過低潮星。最當運星當推天蠍座，無論是愛情或事業，看起來都像地表上最耀眼的一顆明星。

好運緊追在後的是，沉寂了很久終於要破土而出的超新星牡羊座。拜數起幸運星兆帶旺之賜，原本淡出熱線的身影，再度有氣勢回籠、捷報加身之兆；運勢維持與上週一樣第三的是魔羯座。擁有識人與吸引貴人的好運，能在最佳助攻夥伴的搭配下，打贏幾場漂亮的仗，彼此默契加深，可能擦出美麗火花。

星座排行
  • 天蠍座：再創傳奇、如得神助、傲氣奪人、運勢最飆
  • 牡羊座：福星高照、扭轉乾坤、呼聲日高、好運最多
  • 魔羯座：左輔右弼、相得益彰、天賜良緣、助力最多
  • 雙魚座：進退有據、滿載而歸、星光熠熠、收穫最豐
  • 愛情運：★★★★★
  • 金錢運：★★★★☆
  • 事業運：★★★★
  • ★★★★★為滿分，☆為0.5分

牡羊座、獅子座、射手座，本週（03.13~03.19）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

枕戈待旦，旭日將昇。守護星相繼與數吉星呈幸運角的這段日子，即將迎接數起事業佳音，大大騷動了原本平靜保守的生涯規劃。蝸居怠速週期即將結束，年度生涯跨過某臨界突破的時機已臻成熟。即將上門的若干事業良機有利突破瓶頸、自我提升，朝領先優勢邁進。

速度決定一切，記得勇敢冒險，不要放過任何一個改變現狀的機會。事業風生水起、前景可期，戰力強勢補足、成就企圖旺盛，加上合適的發揮空間，就是現成的造星舞台。理財收支有度，消費衝動享受大滿足。愛情是水潤的植栽。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

深謀遠慮，迂迴而行。吉兆與警訊並存的這段期間，一則以喜，一則以憂。喜的是，近月來的苦悶與高壓已到最後一週倒數，接下來會是相對豁然開朗、一路順遂的局面。憂的是，容易被若干表面的幸運蒙蔽理智，輕忽其中隱藏的暗刺。不要低估陷阱、高估善意。事業爾虞我詐，書面承諾不可免。偏財運適時回補。愛情是靜待黎明。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

五味雜陳，大功告成。心情矛盾、運勢迂迴有致的這段日子，挫折與壓力強度恐有轉大跡象，偶有身負千斤重擔、舉步維艱的沉重感。有幾場無可逃避的硬仗。所幸另股正向力量也正默默醞釀中，且隱隱透出曙光，下週將會是另番局面。事業打底奠基、醞釀新作已臻成熟，逆勢翻紅、後來居上值得期待。偏財運轉強。愛情是幸福長鮮保溫。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（03.13~03.19）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

春暖花開，鵬程萬里。運勢蒸蒸日上、暖意洋洋的這段日子，路障、瓶頸、煩惱或懸念煙消雲散，取而代之的是元氣滿滿、鬥志高昂的新開始。事業學業持續向上攻堅，積極向外拓點、國際交流、進軍高階或高端研發將告一段落，轉進入年度生涯最輝煌月分。重要跨國計畫宜儘早定案。財運有起有落，時機點決勝負。愛情是風景綺麗。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

時來運轉，再下數城。吉兆連連、即將喜迎人生數起得意美事的這段日子，自律嚴謹、潔身自愛，儘管鋒芒外露，卻能自我把持，守得住底線。「大鳴大放指數」登上個人年度之最。事業優勢來自不服輸本性、靈活脈動感，加上賭徒式直覺，能夠快速掌握稍縱即逝的機會，順勢發跡、一戰成名。

改變意味機會，風險潛藏契機。記得勇敢。事業承擔重任，管理領導、參與機要，統領眾人的角色加重，有英雄表現的機會。宜鞏固現有優勢，確定領導者地位。財運大風大浪走過。愛情是種無畏無悔。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

軍心大定，班師回朝。開拓期告終、實作期即將開始的這段日子，本命宮四大吉星拱照盛況依舊，但已是最後一週，且事業星下月起退行，是生涯利基發揮極大值的黃金週。事業熟能生巧，在專長議題力求突破、累積能量，必成一方之霸。雖無直接幸運事件，但職場外部條件的確越來越有利，是發光時刻。財運大吉。愛情是種青春悸動。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（03.13~03.19）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

禍福相倚，瑕不掩瑜。好事連莊、間雜後扯拉力的這段日子，運勢吉中有憂、險中有解。儘管正反相抵，且守護星處於退行，好運仍綽綽有餘，是收穫大於付出的晴時偶陰人生天候。事業居年度最佳盛況最後一週倒數，宜打鐵趁熱、儘快獲利了結，奮力向高端目標強攻。注意出入交通、溝通盲點。有意外進帳與開銷。愛情是定向的航程。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

循序漸進，照章行事。生活與工作趨於定型化的這段期間，日出而作、日落而息，是個在既定軌道忠實運行的小行星。事業作風平實、績效穩定，不以譁眾取巧刷存在，而以精準完備大勝出。再平凡的事，也能做得全心全意、盡善盡美，近期將有事業高昇榮調或被拔擢重用的機緣，某長期合作即將敲定。生富力看旺。愛情是一個幸福季節的預告。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

近悅遠來，不虛此行。五大吉星聯手加持、仍在年度人生財富高峰期的這段日子，人生態度、敬業精神頗獲好評。蒙老天垂愛，能在有限的資源與條件下，憑藉恆心毅力經營出一番天地。事業表現儘管爆發力不大但滲透力強，有滴水穿石的實力，諺語所謂：「戲棚下站久就是你的」。高EQ是強項也是籌碼。財星高照。愛情是經典不敗款。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（03.13~03.19）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

一呼百應，群策群力。守護星駐守事業宮、且年度「圓夢高峰期」進入最後一週倒數的這段期間，奧援強勁、人氣可用，宜把握良機，鎖定目標、加碼搶進。事業經營藉助人脈與團隊發揮集體戰力，截長補短、互蒙其利，可突破單打獨鬥盲點。只是重大決定、規劃或協商最好在本週敲定，以免無疾而終。財運起伏大。愛情是起風的幸福風鈴。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

資源共享，互為後盾。有力夥伴同行、順風遠多過逆風的這段期間，雖然守護星退行且還一度與歲星呈不利角，但幸運的是，擁有極佳助攻夥伴。即便在不利狀況，仍能倚賴夥伴神救援，順利化險為夷。事業經營也是靠著策略結盟與堅定意志，逆勢而上，在最後一哩路勝出。務實為上，不宜好高騖遠。有意外之財。愛情是向幸福靠近。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

游刃有餘，速戰速決。守護星與戰星呈吉兆的這段期間，不好戰但絕不畏戰，決斷公私分明、紀律嚴格果斷，將以一貫的認真態度與原則，檢驗各式人生習題、大小狀況。快刀斬麻，絕不拖泥帶水、情感用事。近來遊牧式的東征西討、觸角延伸很快要落幕，有安家落戶、擇居而棲的衝動。事業攻勢拉回。正偏財運皆旺。愛情是種幸福抉擇。

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關鍵字：鏡週刊,瑪法達,星座

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