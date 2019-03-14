建照核發涉舞弊大搜索　新北議員陳科名等3官商遭聲押

圖文／鏡週刊

新北地檢署懷疑有建商為加快取得建照，涉透過民代居間向新北市政府官員遊說，疑涉及行、收賄等罪，承辦檢察官卓俊吉昨指揮調查局台北市調處兵分多路搜索，大舉約談10多位相關人，今晨訊後依貪汙等罪，除將重量級的新北市議員陳科名等3官商聲請羈押禁見，另有多人遭交保候傳。

陳科名是民進黨籍位在新莊、五股區及泰山等地的三連霸議員，地方實力雄厚，對於檢調指控，他否認涉及不法，至於捲入案情的新北市府公務員也強調依法行政，稍晚新北地院將開聲押庭，案情才會更加明朗。

被搜索對象之一的新潤公司（股市代號6186）推出豪宅建案向有口碑，昨天已在公開資訊觀測站發出重大訊息公告， 該公司強調是配合檢調單位至搜索調查， 基於誠信及資訊公開原則，公告相關訊息並靜待調查結果，全力配合檢調調查，並提供必要資料以供查核，並強調公司營運與財務運作一切正常，並無影響。

據了解，檢調鎖定調查的建案涵蓋板橋及林口等區域，檢調長期蒐證，偵辦超過2年，搜證過程一波三折，相關人等是否如檢調懷疑涉及貪汙罪嫌，或另有土方龐大利益，仍待後續調查才能釐清真相。



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