北韓擬中止與美無核化協商「決不讓步」　金正恩將發表聲明

▲ 金正恩在峰會結束後，停留越南至2日才返國。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩的第二回合世紀無核化談判「川金二會」2月28日宣告破裂，雙方至今仍未對棄核及經濟制裁達成共識。北韓外務省副相崔善姬今（15）日於平壤針對外國媒體召開記者會宣布，北韓正考慮中斷與美國的無核化協商。

崔善姬今早指出，「我方絕對不會對美方的要求做出任何形式的讓步。美國在上月於河內舉行的元首會談中錯過大好機會。若美國不對北韓的行動採取相應措施，我們也無意妥協或持續對話，將改變政治性策略。金正恩委員長是否將持續與美國協商、是否會遵守中止核試及飛彈試驗的承諾，答案很快就會明朗；他很快就會針對川金二會後續措施發表官方聲明。」

河內峰會以未達任何協議的結局收場，川普28日召開記者會說明原因，也指出北韓要求解除所有制裁，讓他認為這並非簽署協議的好時機。北韓外務相李勇浩1日凌晨則偕崔善姬在美利亞飯店緊急召開記者會，強調願意關閉寧邊核設施，以換取美方撤除一部分制裁，並未要求全部撤回。但再度被美國國務院人士批評，「基本上就是要求解除武器以外的所有制裁」，根本是在玩文字遊戲。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日曾表示，平壤當局深信，只要沒有核武，政權就會瓦解，「儘管還未做出承諾，但我希望我們會恢復談判，並在未來幾周內籌組一個團隊，前往平壤。我將持續努力尋求那些我們擁有共同利益的領域。」但至今未見派出協商團隊的跡象。