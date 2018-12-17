遊日被詐5萬元人民幣　旅行社：「未婚女性」要先繳保證金

▲去日本旅遊被詐22萬台幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



大陸中心／綜合報導

陝西省西安市65歲的桑姓女士日前向一旅行社報團旅遊，結果卻被告知「妳的外甥女未滿30歲且未婚，怕她留在日本找對象」必須先繳交5萬元人民幣（約台幣22萬元）保證金。但後來經過多次當事人的催問，以及記者的陪同詢問下，該旅行社都不斷推辭，就是不還那「5萬元」（人民幣，同下）的保證金。最後，該旅行社已被此遊客投訴，只要證據上傳完畢，相關單位就可以開始動作。

由於一直惦記著那「5萬元」的保證金，桑姓女士11月從日本旅遊回來後，就多次向旅行社催問，「保證金什麼時候退？」對此旅行社回覆，「日本駐華大使館現在很忙，我們將派人去北京辦理，好了就能退錢了。」

桑姓女士也去了各家旅行社打聽，都說「現在日本遊是不需要保證金的」；後來因為想去西班牙，想說正好能夠用這5萬元來減個費用，就去了該家旅行社，剛好遇到了旅行社主管，而「他也答應了我這個想法」。

但該主管下樓後又突然反悔，「妳那5萬元還有一半在北京，如要去西班牙，請再多繳個幾千元費用。」直到這時，桑姓女士才明白「自己被騙了」。

▲去日本旅遊被詐22萬台幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



華商報記者16日陪同桑姓女士前往該旅行社，該主管王姓經理竟稱「財務人員因心臟病住院，12月31日才能退款。」對於「去日本需要收保證金嗎」這個問題，王姓經理回答，因為「現在去日本跑路的未婚女青年太多了，我們吃了很多虧，得給自己留點後路。」

該記者隨後向西安市旅遊發展委員會打了投訴電話，裡面的工作人員表示「國家已經發布了《關於規範出境遊保證金有關事宜的通知》，不建議旅行社收取保證金，若一定要收，遊客可以跟旅行社協商，以銀行的資金託管方式，簽訂由旅行社、遊客、銀行參與的出境遊保證金三方託管協議。」

該工作人員也提醒，不要以現金或轉帳方式將出境遊保證金，直接存入旅行社或個人提供的任何帳號，「去日本只要有簽證就夠了，不需要保證金；行程結束3個月內都可以撥打12301進行投訴，建議桑姓女士盡早投訴，不要錯過了處理時限。」

據了解，桑姓女士16日下午已向12301投訴，只要該證據上傳完畢，就可以交給相關部門進行處理。