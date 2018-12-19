　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／男駕駛嗆「轟動整個陝西」　竟放話：開車撞死所有路人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

「我要把浦城路上所有的人，全部撞死！」陝西省渭南市一名男駕駛18日自拍錄影，揚言要開車衝撞人群，希望造成大規模的傷亡。因對公共安全造成隱憂，該市蒲城縣警方已迅速將這名張姓駕駛逮捕。對此網友紛紛表示，「成人了就應該為自己的話負責」、「說這種危害社會的話一定要嚴懲」、「關一輩子」；另外也有人讚許警方防止慘案發生，「處理得非常及時。」

張姓駕駛自拍錄影的時候表示，「自我介紹一下，我是陝西省浦城縣的張XX，我現在對社會不滿、不滿得很；如果再這樣下去，我就開車到路上，見人就撞、見人就撞，不讓他們活、不給他們喘氣的機會。」接著張姓駕駛又指出，「我要轟動蒲城縣、轟動整個陝西省！」

蒲城縣公安局一接到通報，立即組織相關部門，成立專案小組展開調查；隨後該名張姓駕駛在龍池鎮一處郊區被捕獲，目前該駕駛警方已被依法控制，案件正進一步調查中。

警方隨後也在微博上發布通告，「我縣手機微信客戶群出現一段聲稱製造公共安全案件的視頻，視頻中一男子揚言要駕車衝撞人群，造成大面積傷亡。我局立即組織相關部門成立工作專班開展查處工作，並於12月18日17時，成功在龍池鎮將視頻中人員張某抓獲。目前張某已被我局依法控制，請大家消除恐慌心理，再勿傳播。」

▼該名擬恐攻的張姓駕駛隨即被警方逮捕。（圖／翻攝自蒲城公安官方微博）

▲▼該名擬恐攻的張姓駕駛隨即被警方逮捕。（圖／翻攝自蒲城公安官方微博）

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：陝西省,渭南市,蒲城縣,恐怖攻擊,自拍,錄影,開車,撞人

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雙城側寫／「不一樣的知台派」　周波作風親和　仰慕台灣經營之神

屁孩騎車蛇行挑釁「屁股狂扭」！下一秒自摔慘叫　笑噴網友

愛國景區挺孟晚舟！江西婺源宣布　拿國產手機遊客門票全半價

華為遭多國棄用封殺　陸外交部嗆：赤裸裸的科技霸權

ofo小黃車創始人發全員信：為欠的每一分錢負責，勇敢活下去

普吉鳳凰號沈船47死　最新調查「窗戶不合格」釀乘客困船艙

穿「逍遙法外」帽T出門　警一查…詐騙嫌疑犯

ofo創始人戴威發員工信　坦言「為欠每一分錢負責勇敢活下去」

孟晚舟案延燒？傳第3名加拿大人遭逮　陸外交部回應了

東海出現「幽靈船」！神秘無人遊輪漂流　豪華船艙完好…細節曝光

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

雙城側寫／「不一樣的知台派」　周波作風親和　仰慕台灣經營之神

屁孩騎車蛇行挑釁「屁股狂扭」！下一秒自摔慘叫　笑噴網友

愛國景區挺孟晚舟！江西婺源宣布　拿國產手機遊客門票全半價

華為遭多國棄用封殺　陸外交部嗆：赤裸裸的科技霸權

ofo小黃車創始人發全員信：為欠的每一分錢負責，勇敢活下去

普吉鳳凰號沈船47死　最新調查「窗戶不合格」釀乘客困船艙

穿「逍遙法外」帽T出門　警一查…詐騙嫌疑犯

ofo創始人戴威發員工信　坦言「為欠每一分錢負責勇敢活下去」

孟晚舟案延燒？傳第3名加拿大人遭逮　陸外交部回應了

東海出現「幽靈船」！神秘無人遊輪漂流　豪華船艙完好…細節曝光

孫大千讚民進黨「地表最強村姑」　反問國民黨改革了沒

Off-White果凍涼鞋台幣六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

法官認證的酒國女英雄！外拍女公關自稱遭性侵　「沒人看她醉過」被打臉

宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

偷車賊遭警追「跳淡水河」躲避　凍一小時...上岸求警：給我毯子

大陸熱門新聞

國中被踹頭！20年後他怒賞老師..

東海出現幽靈船　無人遊輪漂流

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

屁孩騎車蛇行挑釁　下一秒慘摔

華為遭多國打壓　陸嗆科技霸權

偷電動車被電死　車主賠23萬精..

陸景區挺孟晚舟　拿國產手機半價

鳳凰號沈船47死　不合格項目曝..

不一樣的知台派　周波仰慕台經營..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

傳第3名加國公民遭逮　陸官方回..

ofo小黃車創始人發全員信：負..

影／廣東淪陷　珠海首爆非洲豬瘟..

傳中共成功潛射巨浪3洲際飛彈

更多熱門

相關新聞

未婚女遊日　旅行社詐5萬元人民幣

陝西省西安市65歲的桑姓女士日前向一旅行社報團旅遊，結果卻被告知「妳的外甥女未滿30歲且未婚，怕她留在日本找對象」必須先繳交5萬元人民幣（約台幣22萬元）保證金，桑姓女士當下也沒多想就直接繳了。但後來經過多次的催問，以及記者的陪同詢問下，該旅行社都不斷推辭，就是不還那「5萬元」的保證金。

國道這些地方慢慢開罰金最高5千

翁背對溪谷疑想自拍　失足墜20m亡

王健林斥120億　蓋紅色延安萬達城

韓國瑜沈玉琳錄影　熱情韓粉擠爆

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面