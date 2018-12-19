影／男駕駛嗆「轟動整個陝西」　竟放話：開車撞死所有路人

大陸中心／綜合報導

「我要把浦城路上所有的人，全部撞死！」陝西省渭南市一名男駕駛18日自拍錄影，揚言要開車衝撞人群，希望造成大規模的傷亡。因對公共安全造成隱憂，該市蒲城縣警方已迅速將這名張姓駕駛逮捕。對此網友紛紛表示，「成人了就應該為自己的話負責」、「說這種危害社會的話一定要嚴懲」、「關一輩子」；另外也有人讚許警方防止慘案發生，「處理得非常及時。」

張姓駕駛自拍錄影的時候表示，「自我介紹一下，我是陝西省浦城縣的張XX，我現在對社會不滿、不滿得很；如果再這樣下去，我就開車到路上，見人就撞、見人就撞，不讓他們活、不給他們喘氣的機會。」接著張姓駕駛又指出，「我要轟動蒲城縣、轟動整個陝西省！」

蒲城縣公安局一接到通報，立即組織相關部門，成立專案小組展開調查；隨後該名張姓駕駛在龍池鎮一處郊區被捕獲，目前該駕駛警方已被依法控制，案件正進一步調查中。

警方隨後也在微博上發布通告，「我縣手機微信客戶群出現一段聲稱製造公共安全案件的視頻，視頻中一男子揚言要駕車衝撞人群，造成大面積傷亡。我局立即組織相關部門成立工作專班開展查處工作，並於12月18日17時，成功在龍池鎮將視頻中人員張某抓獲。目前張某已被我局依法控制，請大家消除恐慌心理，再勿傳播。」

▼該名擬恐攻的張姓駕駛隨即被警方逮捕。（圖／翻攝自蒲城公安官方微博）

