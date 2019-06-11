馬雲自曝！網路業打滾25年只會「用電腦收發郵件」

▲去年聯合國數字合作高級別小組成立，馬雲擔任小組聯合主席。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

馬雲作為網路公司巨頭阿里巴巴的董事長，10日在聯合國數位合作高級別小組會談中，自曝從業網路業25年來，僅僅會用電腦收發郵件，自己也只是數字時代的初學者，「我想世界上99%的人跟我一樣，擔心跟不上科技發展，跟不上這個行業。」

馬雲受訪表示，這個時代最大的優勢是網路服務，它能夠幫助小本生意、女性以及發展中國家，阿里平台有超過一千萬的小企業在做生意，現在他們可以把貨物賣往全中國，甚至全世界。

他接著指出，阿里電商上，有超過50%的金牌賣家是女性，因為在網路上，沒有人會在意你是男是女，或者你的教育程度，只要你的商品好服務好，而女性在這方面做得更出色，這個時代已經不再是拼體力，人人皆可與世界競爭，「在數字時代，小是美學，是力量。」

▲馬雲受訪。（圖／翻攝自澎湃新聞）

馬雲還談及將機器用於解決網路犯罪，愛沒有邏輯，但恨一個人肯定有邏輯，既然背後有邏輯，機器就能發揮更大作用，「所以我們訓練機器找出造假、偷錢的IP地址，隨後發現，機器能發揮更大的作用。」

根據之前的報導，這已經不是馬雲第一次自爆料自己的電腦技術。早在2016年，馬雲在成都星巴克員工大會上表示，其實不是科技改變世界，而是背後的夢想改變了世界，並表示自己除了發郵件之外，有時候連看DVD都不會。