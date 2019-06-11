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小米手環4現身！AMOLED彩色螢幕、《復仇者聯盟》主題限量版還附收藏證書

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▲▼小米手環4。（圖／取自小米社區）

▲小米手環4。（圖／取自小米社區）

科技中心／綜合報導

小米手環4今（11）日正式亮相，新一代的亮點包括2.5D玻璃彩色螢幕及支援小米語音助理「小愛同學」，且售價一如往常地相當親民，標準版售價169元人民幣（約新台幣777元），另推出《復仇者聯盟》主題的限量版，即日起開放預購，並於14日正式開賣。

新一代小米手環整體設計沿襲了過去的風格，不過螢幕部分從上一代的0.78吋黑白螢幕換成0.95吋、解析度為240x120的AMOLED彩色螢幕，提供多達77款不同的彩色主題，並覆蓋2.5D強化玻璃及AF鍍膜。錶帶部分，新增了黑、粉、橙紅、紫、紅褐色供消費者選擇。

▼小米手環4與前一代比較。（圖／取自小米社區）

▲▼小米手環4。（圖／取自小米社區）

小米手環4搭載了三軸加速度傳感器與三軸陀螺儀，能監控更多運動，如跑步、騎腳踏車等，另外也配合50公尺防水機能，感測器可辨識出12種泳姿，也能算出平均划水時間及距離。小米手環4內建512KB RAM／16MB ROM，藍牙標準從第3代的4.2升級至5.0，通訊速度較前一代提升1 Mbps至2 Mbps。電池方面，小米手環4擁有135mAh電池，而NFC版本則搭載125mAh電池，續航可達20天。

小米手環4支援小愛同學榮升為「AI智慧手環」，能使用音樂、家電操控及天氣查詢等功能，不過值得一提的是，由於小米手環4未配備揚聲器，因此雖能語音操控，卻僅能以「文字」回應使用者。另外，NFC版本可模擬門禁卡及交通卡的操作，也支援支付寶功能，搭配小愛同學可進行語音支付，不過NFC版本在台灣上市機會不大。

售價方面，標準版定價為169元人民幣，而NFC版本則為229元人民幣（約新台幣1053元）。小米也另外推出了《復仇者聯盟》主題的限量版，售價為349元人民幣（約新台幣1600元），盒裝內含NFC版錶體及3款《復仇者聯盟》主題的手環，並附上金屬掛牌及收藏證書，預計6/14開賣，即日起開放預購。

▼小米手環4《復仇者聯盟》主題的限量版。（圖／取自小米社區）

▲▼小米手環4。（圖／取自小米社區）

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關鍵字：小米,米家,小米手環,小愛同學

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