「想念你的大OO」老公床戰閨蜜超過10年　腥夫被抓猴苦勸：為我們女兒想想

▲老公閨蜜鹹濕對話讓正宮氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）



社會中心／綜合報導

一名女網友在2018年發現，自己的前同事、認識10幾年的閨蜜，沒想到也是自己10幾年來的小三。當她在老公裡發現2人鹹濕對話「我想念你的大鳥鳥」時，立刻收集證據，在年底衝去2人正在「用力拍掌」的汽車旅館，當場捉姦在床，還在桌上看到留有精液的保險套。事後儘管老公一直道歉，原PO堅持提告，而她也對小三說出「是我空虛找妳老公聊聊天」的謊言，感到徹底失望。

原PO透過「爆料公社」App公開這對「姦夫淫婦」的床照和對話紀錄，她沒想到，曾經一起共事過的人妻同事，又認識了10幾年的閨蜜竟然會在最初就搭上自己的老公，「沒想到她也跟我老公來往10餘年」，令她非常氣憤。

▲偷吃的男人還要老婆，「為我們女兒想想」。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO看見老公在LINE訊息裡和閨蜜說，拜訪客戶後要接對方下班，對方在3分鐘之內就回傳「老公，好久沒愛愛了，想念你的大鳥鳥」，讓她十分震驚。更可惡的是，閨蜜還特地傳訊息提醒原PO老公「記得刪訊息」，老公竟然也熟門熟路的回答「我知道啦」。

收集了一定的證據後，原PO在汽車旅館發現這對偷情的男女，也親眼看到床邊几上有一條用過的保險套，裡面還有剛出爐的精液。原PO老公事後不斷道歉，「老婆，我知道錯了」、「保證不會再有下一次」，還似乎和閨蜜套好「是她約我去汽車旅館，說她心情不好」，最後竟不要臉要原PO「妳為我們的女兒想想。」

▲▼閨蜜不肯承認和原PO老公有發生性關係。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO看了氣得大罵，已經對2人提出告訴，「你們這對狗男女，女的有老公、男的有老婆，竟然還搞在一起，我不會原諒你。」在質問的過程中，閨蜜更是死不認錯，說是去汽車旅館「吃便當」，因為不愛自己的老公，感到空虛，「我只是跟你老公談心而已」，「是你老公約我打砲的。」

網友紛紛回應，「老公外遇的時候怎麼沒想『為女兒想想』」、「賤男人」、「專搶老公談心的人多的是」、「好得體（dirty）」、「人不要臉天下無敵」。