「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽明山嘿咻…小油坑拍下半裸照

▲何男和楊女在陽明山小油坑拍下不雅照。（圖／資料照／記者李毓康攝）

社會中心／台北報導

一名嫁來台灣的大陸籍楊姓女子離婚後成了小三，和何姓人夫交往10多年。兩人四處在野外嘿咻，何還要求對方「裙子裡別穿」讓他拍照，連陽明山的小油坑都成為楊擺出撩人姿勢裸照的背景。兩人分手後鬧翻互告，楊因此吃上恐嚇官司，但最後獲得不起訴處分。

《蘋果日報》報導，楊女（50多歲）和台灣丈夫離婚後，在台北某社區從事清潔員工作，因此認識同社區的何姓警衛（超過50歲），兩人進而交往，時間長達10多年。

▼何男愛找楊女野戰。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

何男每次和楊女出遊時，都要求對方穿裙子但別穿內褲，在野外撩起對方的裙子拍攝裙內風光；兩人也在大自然中交歡，他也拍下野戰影片。後來楊見何漸漸疏遠，2017年底開始奪命連環叩，「你家有13個人，我只有1人」、「我會讓你生不如死」，並控告妨害秘密。而何則反控對方恐嚇。

當楊女被檢察官詢問在小油坑的裸露照，是何男拉起裙子、還是她自己撩起，她臉紅笑說「是他啦，他就愛這樣！」後來雙方達成和解撤告，雖恐嚇罪屬公訴罪，但台北地檢署認為，楊女講的話是情侶交往說的情緒性字眼，沒有恐嚇犯意，因此不起訴。