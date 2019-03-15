女孩們的最愛！野餐款光療美甲　好朋友限定福袋送給你

活動小組／綜合報導

一年一度ETtoday好朋友野餐日又來囉！今年特別推出「好朋友限定福袋」要送給ETtoday的好朋友們。只要在ETtoday新聞雲粉絲團留言或IG上分享照片，就有機會獲得「好朋友限定福袋」一份，獎品內容有野餐限定款光療美甲、方便環保的西班牙食物袋，還在等什麼，限定福袋等你抽。

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

●活動日期：3月15日至26日18:00止

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●活動獎品：好朋友野餐日限定福袋

1. 西班牙Roll’eat桶裝食物袋乙個。

2. Morimori_nail_studio 森森指甲工作室 野餐日造型指甲５折券乙張。

●得獎公佈：3/28前公佈於本篇PO文，一共抽出50名。

*得獎者需於3月30日當天至野餐日活動現場服務台領取。

*「好朋友野餐日福袋抽獎活動」同步於臉書與IG進行，得獎者如有重複，僅限領取一份。

【FB活動辦法】

1.加入野餐日臉書活動專頁：https://goo.gl/H8YsNi

2.在新聞雲該篇PO文下留言回答，「3月30日你想和誰一起去野餐？」

範例：3月30日我想和 @王小明 一起去野餐。

【IG活動辦法】

1. 在IG PO出你的野餐照片，不限食物、景色、人物、寵物。

2. 將貼文設定為公開，並hashtag #ettoday #好朋友野餐日（缺一不可）。

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▲福袋禮品一：森森指甲工作室野餐日光療指甲，限定此款。（圖／森森指甲工作室）



【 Morimori_nail_studio 森森指甲工作室】

Mori為日語「森林」的意思。設計風格多為簡約、清新風格帶有溫度感。採用日式輕柔手法。

希望帶給顧客舒適、無壓力的空間。擁有美麗的指甲開心的度過每一天。

▲福袋內含禮品二：Roll’eat西班牙桶裝食物袋，不挑款。（圖／自備客提供）



【自備客】

持續地尋找創新方法與商品來推廣對於環境友善的生活方式，我們的產品有Roll’eat西班牙環保食物袋、澳洲EcoSouLife環保居家與戶外用品、不鏽鋼吸管…等，野餐日當天打卡就送環保餐具，心動不如馬上行動，歡迎加入我們一起自備好物，用自己的方式愛地球！

