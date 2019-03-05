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忘記北韓的核武！　光用砲兵就足以威脅「大首爾千萬人」性命

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北韓舉行大規模火炮射擊軍演。（圖／翻攝自《勞動新聞》）

▲北韓舉行大規模火砲射擊軍演。（圖／翻攝自《勞動新聞》）

記者林彥臣／綜合報導

在全世界都在恐懼北韓的導彈與核武時，其實比起核武北韓更可怕的武器是砲兵部隊，美媒推測，上千萬人的大首爾地區都在射程範圍內，第一波攻擊就可以殺死上千人，24小時內就可以對上百萬人的生活造成影響。駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Keith Brooks），這些砲兵部隊的攻擊，幾乎沒有預警的機會。

根據美國媒體《國家利益》（The National Interest）報導，即使全球關注北韓的棄核進度，但是北韓的常規武器已經對南韓與美軍造成持續性的威脅，整個首爾大都會區擁有1000萬人口距離非軍事區只有25英里，全都在北韓砲兵射程範圍內，另外還有1500萬人口住在大都會區周遭。南韓為此在首爾準備了地下避難所。

▲南韓明洞街頭。（圖／記者張克銘攝）

▲整個大首爾地區全部都在北韓火砲的攻擊範圍內。（圖／記者張克銘攝）

駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Keith Brooks）於2018年表示，儘管北韓導彈的射程越來越遠，但是對於2500萬居住在大首爾地區的南韓公民與15萬美國公民而言，其實砲兵的威脅更加嚴重。

自1953年韓戰結束以來，北韓沿著非軍事區建立起穩健而強大的砲兵部隊。《路透社》估計北韓砲兵部隊總共擁有1.3萬枚火箭與火砲。

布魯克斯警告，北韓已經對大首爾地區部署了至少三個能夠隨時射擊的砲兵系統，而且幾乎沒有預警的機會，數量最多的是「谷山自走砲」射程達到37英里。

在戰爭發生時，美國與南韓的部隊，會迅速瞄準北韓的砲兵，但是北韓已經在全國各地的山坡上，建造了上千個強化砲兵陣地，避免火砲遭到美國或南韓的空襲。

北韓舉行大規模火炮射擊軍演。（圖／翻攝自《勞動新聞》）

▲北韓舉行大規模火砲射擊軍演。（圖／翻攝自《勞動新聞》）

儘管南北韓在2018年6月短暫討論過撤離砲兵部隊的可能性，但是針鋒相對的砲兵部署仍舊持續當中，相關的討論最後還是不了了之。

布魯克斯警告，北韓砲擊的死傷人數可能會非常巨大，最初的砲擊會集中在軍事目標上，這將導致重大傷亡，針對平民的大規模襲擊將造成數千人傷亡，並可能影響上百萬南韓公民，更不用說在最初24小時內對成千上萬美國公民與其他國家公民的影響。

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關鍵字：北韓,砲兵,首爾,核武,日韓要聞

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