車禍受害者最怕求償無門　產險創新附約險幫你跑法院

▲和泰產險總經理詹文全。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

台灣車禍死亡率居東亞之冠。和泰產險首創一張附約險保單，若肇事對方強制車險及任意車險保額不足以全額賠償時，可透過這款保險取代訴訟或是避免求償無門。

和泰產險今天宣布業界首創的「對造駕駛人傷害責任保險投保不足補償保險」附約險上市，可在投保第三人責任保險（須每一個人傷害保險金額至少2百萬元起）後加保，保障被保險人於用車時發生意外事故並遭受傷害，如果對方的第三人責任險體傷保額不足時，可以有多一層保障。

和泰產險舉例說明，假設車主在投保第三人責任保險、每一個人傷害保險金額2百萬元時，就可以加買這張新附約險，以最高保險金額1千萬元為例試算保險費，年繳約900多元。。

當發生交通事故，肇事對方應賠償和解金為300萬元，如果對方車主所投保的第三人傷害責任保險保額上限只有100萬元，不足額部分就可以從自己的附約險代為理賠，然後再由保險公司代位求償，透過訴訟請求對方還款，可以省卻自己跑法院冗長的求償程序。

不過，民眾買這一張附約險可使用的狀況，是須在對方也有買第三人責任體傷險、保額理賠不足時才可以使用。如果對方沒有買第三人責任體傷險的話，就無法派上用場。