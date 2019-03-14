饒慶鈴誠意感動林義守　義大醫療體團隊4月進駐綠島

▲義大醫療團隊將進駐綠島。（圖／記者楊均典翻攝）

楊漢聲／台東報導

受到台東縣長饒慶鈴親自拜託的誠意感召，義大醫療財團法人義大醫院關懷離島地區計畫，將於4月份起駐診綠島衛生所，提供有關醫事人員訓練、醫療諮詢等醫療服務，縣長饒慶鈴14日特別渡海在綠島衛生所與義大醫療財團法人義大醫院執行副院長鄭勝峯進行合作簽署。

台東縣府與義大醫院，14日下午於綠島衛生所舉行醫療合作簽署，簽署內容除提供醫療協助外，雙方得互派所屬人員至他方接受醫療服務及醫學教育之指導或訓練，或依他方請求派遣醫師或其他醫事人員至他方提供診療、諮詢、學術演講、教學示範等交流服務。病人病情需要，互相會診、轉院診療及辦理代檢業務。

饒慶鈴表示，台東縣因無醫學中心設置，交通、及相關設施不如西部。離島地區衛生所更肩負醫療保健重任，也是唯一提供24小時醫療急緊急醫療的機構，這次非常感謝義大團隊願意協助離島地區醫療,醫師不是坐船或飛機進來而已，還要有好的體力提供24小時醫療服務，臺灣的離島都有醫院，而臺東的離島只有衛生所，沒醫院，所以我們值班的醫師要獨立面對個案的緊急處置，若需後送但遇天候不佳時，直升機無法前來，那壓力真無法想像。

饒慶鈴強調，今年爭取中央補助約1100萬元將全面汰換新的資訊設備，2月也完成緊急救護零時差多方資訊影像會診平臺(黑客松計畫)設備設置，將在3月中旬啟用，未來可透過這視訊系統提供3方醫療會診，三方醫師共同決策協助說明轉診與後續照護安排，減低離島醫師獨自面對病家、居民不信任在地醫療的壓力。