韓國瑜會教了不起！韓冰貼心3舉動 　讓他也狂讚

▲韓冰陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

立委補選16日登場，國民黨三重區立委補選候選人鄭世維13日請出「國民女神」韓冰、最帥立委「站神」蔣萬安陪同掃街，現場人潮擁擠，但韓冰3貼心舉動讓國民黨發言人洪孟楷大讚家教好，「韓國瑜市長真的了不起。」

洪孟楷說，那天掃街他擔任麥克風手，全程陪伴人龍行走，而滿滿的人潮讓他好幾次站不穩，嬌小的韓冰更是舉步維艱，有不少民眾貼近就是要拍到照片，手機幾乎緊貼韓冰臉，但她臉上永遠保持著微笑，令人感到真誠且貼心。

洪孟楷回憶，當時他喊著「韓冰來了、韓冰來幫三重土包子輔選了」，韓冰小小聲說，「沒關係，不用喊我的名字，多喊兩句鄭世維好不好。」這樣貼心的舉動更讓人印象深刻，她也對著媒體說「今天是綠葉，世維哥才是紅花」，不搶風頭的作為，恰如其分。

洪孟楷指出，韓冰全程笑臉迎人，更重要是當要離開前還不忘感謝和關心三位貼身保護她的女性工作人員，深深握手鞠躬感謝，這樣的家教，韓國瑜真的了不起。無論未來韓國瑜發展如何，相信家教好的韓冰都會是很大的助力。抱歉讓三和夜市的攤商造成不便，但是帶來的媒體效應和關注，絕對能讓錢潮進來，希望未來韓冰能夠再次來新北，好好逛逛各地好玩有特色的夜市。