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淡大女學生最後身影曝光！與16歲男「親密走出超商」同居士林租屋處

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記者黃彥傑、林姸君／台北報導

台北市百齡橋下河濱公園13日發現一具女浮屍趴在溝渠上，後來證實死者為淡大魏姓延畢女學生，離奇的是她旁邊竟還躺了一名袁姓男子。目前最新畫面曝光，12日晚間9時許兩人一同從超商走出，神色無異狀，還開心的聊著天。

▲▼百齡橋下浮屍,淡大女學生。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲2人買了泡麵、酒前往河堤。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方指出，上午6時許有民眾報案，指稱一名袁姓男子倒在路旁草地上，詢問是否要叫救護車卻說不用，只要幫忙通知媽媽即可；人員當時就有在旁邊發現一雙鞋子，拿竹竿往溝渠撈，但當時漲潮並沒有發現異狀，直到上午9時許袁母打電話報警旁邊有浮屍，全案曝光。

沒想到袁男一開始否認與死者認識就算了，之後又改口雙方在酒吧認識、說詞反覆，更誇張的是竟然還假冒哥哥的身分，讓警方誤以為他是死者的同系學弟；目前已知袁姓少年16歲，國中畢業後就輟學，後續沒有再繼續升學、也未就業。至於他的母親則因驚嚇過度，不停發抖，導致不能做筆錄。

▲▼百齡橋下,淡大女浮屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲袁男前後供詞不一，讓警方懷疑案情不單純。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方調查，從對話紀錄中可以發現袁男與死者曾討論大麻毒品，不排除2人有吸食毒品的可能，之後會報請檢察官強制抽血釐清。另外，河堤超商監視器也拍到2人從便利商店走出的畫面，雙方談笑風生，看起來關係極為親密，根本不像袁男所說不認識。

▲▼ 台北市百齡橋 浮屍 。（圖／記者黃彥傑攝） 。

▲▼百齡橋下,淡大女浮屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲魏女屍體腫脹。

據了解，2人是同居關係，在士林租屋。死者母親到案後表示，女兒個性獨立，在外面自己租房子，與袁男並非男女朋友的關係，只是比較好的朋友關係。

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關鍵字：淡江大學,女浮屍,延畢生

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