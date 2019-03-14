淡江女酒吧遇「16歲嫩男」陷熱戀...斷3年舊愛！同居兩周離奇身亡

▲淡江大學女離奇陳屍百齡橋下。（圖／記者黃彥傑攝）

社會中心／綜合報導

台北市士林區百齡橋下河濱公園昨日發生命案， 25歲魏姓女大生屍體趴在溝渠上，而一旁16歲袁姓少年伴屍整整一夜。據了解，少年疑為魏女的男友，兩人在酒吧認識。魏女在認識小9歲的少年後，和交往3年多的同校男友分手，並在兩周前開始同居。

據了解，魏女在松山區一家酒吧工作，而少年就住在酒吧附近，兩人可能因此結識，在此之前，女方有交往3年多的同校男友，認識袁姓少年之後就與前男友分手，兩人在兩個禮拜前於士林大南路附近租屋同居。而魏女的阿姨因擔心姪女安危，也搬到同一棟大樓，她表示，常看到袁姓少年出入，還常有朋友來開趴，音樂響了一整夜，讓她很擔心。

▲淡江女大生。（圖／翻攝臉書）



魏女家境富裕，個性活潑開朗，原先與同學互動良好，不過2年前延畢後少與同學聯絡，交友圈似乎變得較為複雜，於大六上學期休學，這學期才剛復學，不過，她僅在開學第一週到校過，後來都沒有來上課，缺課嚴重。酒吧則表示，魏女昨日還有排班，因此聽到死亡的消息感到非常驚訝。



警方13日晚間前往2人租屋處搜索時查獲搖頭丸、大麻、捲菸器及吸食器物品，目前已將相關證物查扣鑑識，進一步釐清案情。

而袁姓少年國中畢業後就輟學，沒有升學也沒就業，常常在外不回家，連母親也難以掌握其行蹤，目前仍意識不清，還無法做筆錄，警方不排除是吸食毒品所致，後續將報請檢方強制抽血。袁男偵訊時更說詞反覆，先謊稱自己是死者哥哥，後來又說是學弟，但不認識魏女，後來才改口表示兩人是在酒吧認識。

▼女大生最後身影，她與袁姓少年前一晚到超商消費，2人有說有笑。（圖／記者黃彥傑翻攝）