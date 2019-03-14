「我好冷」代銷陽明山建案凌晨接到看房電話　女經理：姐姐，我們是賣人的

▲原PO說，永遠記得3月12日的晚上。（圖／陽明山資料照／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導

「姐姐，我們這是賣給人的…」一名女網友發文分享代銷陽明山建案遇到的不可思議事件，包括拔掉電話線的電話還還會響，睡覺被拍肩問「妳可以賣我一間房子嗎？我想要靠近墳墓最高的地方」。她表示，「做代銷的都知道銷售中心都很陰」，讓許多人紛紛敲碗等後續。

原PO近日回憶表示，3年前做房屋代銷經理，建案在陽明山，因為面對建商若隔天要開會，經理級以上的都需要準備報告，也必須做到凌晨，「3/12號的晚上，我永遠記得那一天」，時間來到凌晨3點，準備下班同時電話響了。

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原PO接起電話，聽到對方說「請問現在還能看房嗎」，她回「可以啊」，並心想現在這種時間還看房應該很有機會成交。她聽到對方說「5分鐘後到」，她回「好，我等妳。」

原PO表示，5分鐘後並無人車，但外面車道閘門卻有「叮咚」的聲音，這代表有人車經過，可是從監視器畫面看完全沒半個人；此時電話響起，話筒那頭說「我已經到建案門口了」。

▼原PO說，不知為何靠近後面墳墓的那棟10人下訂都退訂。（圖／示意照／CFP）

「不知道為什麼我竟然起雞皮疙瘩」，原PO完全沒見到人影，後來她決定拔掉電話線，準備離開銷售中心，此時電話又響起了，她鼓起勇氣接起來，只聽到對方說「為什麼不等我，為什麼要拔電話線？我家就住在你們後面，我只是想換大一點的房子，為什麼不等我？」

原PO寫道，此時銷售中心的門在無人的情況下一直開開關關，「我什麼都不管直接衝上車，會這麼害怕是因為建案的後面是夜總會。隔天我也忘記這件事，也沒跟同事提起。」

原PO習慣在開會前蹲廁所，此時她接到媽媽打來的電話，聽到對方說「妳在棒賽（台語，指大號），為什麼旁邊還有客人的聲音？」她直呼，「靠北喔，廁所就兩間，隔壁又沒人別鬧了。」但媽媽又說，「可是旁邊的女人一直在問妳，『為什麼不帶我看房子』？」

▼原PO分享做房屋代銷時遇到的靈異經驗。（圖／示意照／CFP）

「我雞皮疙瘩又上來了，出了廁所我也不敢跟同事說，怕嚇到他們」，原PO表示，後來同事上廁所和男友講電話時，「男朋友問她，妳旁邊有人嗎？有一個女人的聲音，而且為什麼她問妳說，『為什麼妳們經理不帶我看房子？我住在妳們後面，我好冷好冷，我好想住妳們的房子，好想住有暖氣的房子。』」

原PO表示，不知為何靠近後面墳墓的那棟10人下訂都退訂，「建案快完銷了，就剩那一棟了」；那晚她睡在建案的放映室，「有人拍我肩膀，我嚇到醒來，她回我，『妳可以賣我一間房子嗎？我想要靠近墳墓最高的地方』。我：『…姐姐，我們這是賣給人的。』我真的不知道我哪來的勇氣這樣回她，她說過幾天會有人來付款。」她指出，會再補充後續。

此文在「靈異公社」臉書社團貼出後，引發熱烈迴響。其他網友看完留言，「太嚇人了吧」、「我訝異的是為什麼拍妳肩膀，妳不會不舒服，一般來說靈體碰到人，人是會不舒服的」、「感覺沒有惡意，算有禮貌」。