原住民持獵槍遭判刑　監委籲請再審、非常上訴、律師送懲戒

▲原住民持獵槍遭判刑，監委籲請再審、非常上訴。(示意圖／翻攝自網路電影劇照)



記者楊亞璇／台北報導

太魯閣族原住民楊于家傳因為持有原住民自製獵槍，被判處有期徒刑2年確定，入監服刑，監委瓦歷斯·貝林、高涌誠14日開記者會表示，他的辯護律師未針對楊于具原住民身份做無罪辯護，籲請法務部研議移送懲戒，並轉高等檢察署審查研議提起再審，轉檢察總長研議提起非常上訴。

監察委員高涌誠表示，「這應該是一個冤獄」，根據楊于家傳同村之太魯閣原住民郭俊男所述，該土造長槍是他的繼父做的，繼父過世後郭男取得獵槍，後來因為郭男家裡有小孩，因此交給楊于家傳保管，此「足以推翻原確定判決所認定之犯罪事實」為聲請再審之事由，籲請法務部研議，聲請再審。

監委表示，相關司法實務及判決對於槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保護法等有關原住民族權益保障之法律規定，本案並未調查楊于家傳持有該自製獵槍，是否符合原住民所製造等「免除刑責之要件」。

監委並指出，辯護律師范明賢直到被約詢時，才知道被告有原住民身分，導致審理中沒有主動積極做實質有效的協助及辯護，僅稱被告已認罪請法官從輕量刑，且被告楊于家傳被判刑後，沒有為被告楊于家傳之利益，提起上訴，顯為無效辯護，並違反律師法第32條第2項規定業務上應盡之義務，有重大疏失，法務部允宜研議依規定移送懲戒。