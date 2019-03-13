台東年輕世代楷模21名　黃喻祺學經歷受肯定代表接受全國表揚

▲台東縣各界慶祝青年節評審小組召集人陳劍賢（中），台東生活美學館館長李吉崇（左）及台東縣救國團總幹事林耀埜（右）等3位評審評選，於29位青年中，選出21位優秀青年。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

慶祝青年節，由台東縣救國團承辦的社會優秀青年表揚活動，由台東縣各界慶祝青年節評審小組召集人陳劍賢，台東生活美學館館長李吉崇及台東縣救國團總幹事林耀埜等3位評審評選，最後於29位青年中，選出21位優秀青年，並由金峰鄉新興村社區發展協會黃喻祺小姐代表台東縣接受全國表揚。

林耀埜表示，這次評選標準除了年齡上限制18至45歲之間外，最重要的是必須品德才能足為青年楷模，並且有具體優良事蹟及符合職業代表性。

今年總共有各機關學校社團推薦29位候選人參加評選，經過二階段評選審查與投票，共有21位獲選且熱心參與公益活動，具體表現相當出色。三位評審委員均秉持公開、公正、公平為原則之下，經過初、複選，計有包括黃喻祺等計21名獲選台東縣社會優秀青年代表，每一位社會優秀青年，除有具體優良事蹟，品德才能為台東年輕世代的楷模。

其中新興村社區發展協會黃喻祺其獲得評審委員極高肯定與讚賞，將代表台東縣至台北接受全國表揚。黃喻祺曾考取教育部公費留學並曾獲頒原住民專門人才獎勵；過往在學期間除了自願申請至台東大武鄉衛生所實習，深入大武鄉5個部落探訪並分析大武鄉民的健康議題，並擬定青年單車駐點服務計畫，協助衛生所的衛生教育服務，灌輸原住民正確的衛生健康觀念。課外活動期間亦參與原住民大專生返鄉服務及擔任高雄醫學大學山杏社（原住民社團）社長一職，寒暑期間為偏鄉青少年課業輔導及辦理部落耆老與青年交流活動，讓原住民學子能夠深刻體認原住民族歷史文化及探索部落尋根。

目前黃喻祺回到部落擔任青年會網頁宣傳及原住民議題發想的工作，並利用空餘時間，慰訪及關懷原住民弱勢家庭。這些服務事蹟及求學奮鬥心路歷程的成功典範，都是值得青年朋友一起共同學習成為青年榜樣。