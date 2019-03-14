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全球施壓...波音主動建議「停飛737 MAX」！預估損失1500億

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▲▼美國航空一架波音737 MAX 8客機準備降落在紐約拉瓜地亞機場。（圖／路透）

▲美國航空一架波音737 MAX 8客機準備降落在紐約拉瓜地亞機場。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

波音737 MAX系列客機半年內墜機2次，奪走超過300條人命，全世界各國紛紛下令停飛，波音公司執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）在13日發布聲明表示，建議停飛全球的737 MAX系列機型。根據華爾街公司的估計，禁飛該機型三個月可能讓波音損失高達50億美元（約台幣1552億元）。

美國總統川普於13日宣布將簽署緊急命令，暫時停飛波音737 MAX所有飛機。米倫伯格在聲明中指出，該公司支持美國聯邦航空局（FAA）的決定，「我們代表波音團隊的所有成員，向這2起悲劇事件罹難者的親友致上最深的哀悼，在謹慎的考量過後，我們採取積極主動的做法，也就是建議停飛737 MAX機型」。

米倫伯格提到，「只要波音還持續在製造飛機，安全就是我們的第一優先考量，並且永遠都是，在公司和產業裡，沒有比安全更重要的事，我們正在盡全力了解意外發生的原因，並全力配合調查人員，同時部署加強安全的措施，確保同樣的事情不會再度發生」。

FAA和波音也都提到，接下來將會進行軟體升級，讓飛行員能夠更有效地在緊急時刻控制安全系統，升級與修復將會在4月完成。

▲▼ 衣索比亞空難2019年3月10日。（圖／路透）

▲衣索比亞航空班機起飛不久後墜機。（圖／路透）

CNN報導，根據華爾街公司「Melius Research和Jefferies」的估計，禁飛所有737 Max機型的成本可能高達10億到50億美元，這項估計是根據「禁飛3個月」來計算的。不過，波音在去年創下1010億美元的破紀錄收入，利潤高達106億美元，估計能夠承擔這筆損失。

根據《紐約時報》統計，美國是最後一個禁飛波音737 MAX 8的強國，在衣航空難發生之後，包含歐盟、中國、印尼、阿聯酋、土耳其、埃及等國紛紛宣布禁飛，美加兩國跟進之後，據信目前全球擁有MAX 8機型的47家航空公司都已經禁飛。

►►►美加停飛波音737 MAX「全球都禁」！半年墜2次奪逾300命

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關鍵字：衣索比亞航空,波音737 MAX,空難

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