美加停飛波音737 MAX「全球都禁」！半年墜2次奪逾300命　

▲加拿大航空的一架波音737 MAX 8客機。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

加拿大政府在當地時間13日宣布禁飛波音737 MAX機型，運輸部下令國內航空公司停飛，並禁止該機型進出空域。據統計，加國的航空公司共有41架波音737 MAX，數量在世界排名第三，隨後美國總統川普也宣布跟進。根據《紐約時報》統計，目前該機型已經全數都被下令禁飛。

加拿大運輸部長賈諾（Marc Garneau）提到，由於最新收到的衛星數據分析資料顯示，衣索比亞航空空難以及去年印尼獅航墜毀事故有相似之處，因此做出禁飛的決定，一切都是基於安全考量，「這些資訊並不一定有決定性，但已經超過界線了」。

賈諾表示，這項公告將會限制國內外任何航空公司的波音737 MAX 8或MAX 9機型進出或飛越加拿大空域。據統計，加拿大航空公司（Air Canada）、西捷航空（Westjet）和包機業者陽翼航空公司（Sunwing）旗下共有41架波音737 MAX 8型飛機使用中。

加拿大宣布消息不久後，美國總統川普也在白宮宣布，將會簽署緊急命令要求波音737 MAX所有飛機停飛，而美國聯邦航空局（FAA）和波音公司都已經同意。不過，FAA 在12日才向外界保證737 MAX安全無虞，今日政策大逆轉。

根據《紐約時報》統計，美國是最後一個禁飛波音737 MAX 8的強國，在衣航空難發生之後，包含歐盟、中國、印尼、埃及等國紛紛宣布禁飛，美加兩國跟進之後，據信目前全球擁有MAX 8機型的47家航空公司都已經禁飛。

衣索比亞航空一架波音737 MAX 8客機10日空難墜毀，機上157人據信全數罹難，5個月前，印尼獅航同機型班機也在起飛不久後墜毀，造成189人死亡，該機型在半年來已經發生兩起嚴重起事故，引發安全疑慮，世界各國紛紛宣布停飛。