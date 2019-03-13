　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九諷中國併吞說「有那麼嚴重？」　賴清德嗆：枉當過總統

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲賴清德前院長就陪同台南市立委補選候選人郭國文，到新市最熱鬧的街頭拜票，請台南鄉親集中選票支持最能照顧各種產業發展的郭國文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲賴清德。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前受訪時表示，若民進黨台南立委補選再輸掉，「大陸將更大膽地併吞台灣」。前總統馬英九13日受訪時引用前總統陳水扁的名言回應，「有這麼嚴重嗎？」，遭賴清德狠批，如果當過總統的人都不知道大陸國家主席習近平的習五條，對台灣的壓力、衝擊，「這也枉為當過台灣的總統」。

賴清德9日指出，若民進黨台南立委補選再輸掉，「中國將更大膽地進行各種對台灣的併吞策略」，也會造成國內其他政黨向中國提出和平協議的要求，認為習近平在「告台灣同胞書40周年演講」中，之所以講明「九二共識沒有一中各表的空間，就是一個中國原則，台灣沒有其他選擇，就是一國兩制」，是因為民進黨去年九合一選舉大敗，民進黨已經倒下，習近平才肆無忌憚，把台灣的未來都設定好了。

對此，馬英九今出席房地產業者40週年慶祝大會時，則模仿陳水扁用台灣國語回應「有這麼嚴重嗎？」。

賴清德今受訪時回嗆馬英九，他表示，如果當過總統的人都不知道習近平的習五條，對台灣的壓力、衝擊，「這也枉為當過台灣的總統」，並回憶當年馬英九執政時的兩岸路線，中國也沒給台灣多大的經濟優惠，當時台灣經濟陷入很大的困境，比這兩年還困難，換言之，中國這招不是萬靈丹，「台灣要獨立自主，不能只靠中國給我們小惠」。

賴清德解釋，習五條已講明「九二共識沒有一中各表，就是一國兩制」，但國民黨大咖卻爭相提出要與大陸簽訂和平協議，這次補選是2020前最重要的一場選舉，盼大家支持台灣民主。

ET快訊
淡大女學生最後身影曝光！與16歲男「親密走出超商」同居士林租
奪命3分鐘曝光！酒駕男「68秒闖9紅燈」　女騎士碎成多塊慘死
藝人康龍妻去年自家火災慘死　兒今樓下縱火燒機車

關鍵字：馬英九,賴清德

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

賴清德陪郭國文麻豆拜票　再批謝龍介25元敗柚市

慶富案少東「逃逸17天不報到」　監委要求司法院檢討防逃機制

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

賴清德陪郭國文麻豆拜票　再批謝龍介25元敗柚市

慶富案少東「逃逸17天不報到」　監委要求司法院檢討防逃機制

盧秀燕高規格接待　讚朱立倫「最有機會成為國家領導人」

海軍上士澎湖空難生還　卻涉毒品案被迫提早退伍

向韓國瑜秀肌肉　王金平霸氣回應：全台農會要我來整合！

盧秀燕送太陽餅狀元糕　祝朱立倫「如旭日東昇中狀元」

獨／呂學樟積極「搶青」！新竹徵召李明璇對「戰柯建銘子弟」

黨內初選不再參選到底？　王金平：一關一關過

別忘了阿諾3月要來高雄！　陳柏惟設「倒數計時器」酸爆市府

剖析「七三制」民調軟肋　王金平坦言：會盡最大努力化解「藍皮綠骨」質疑

納智捷「S5 GT225」性能房車搶先曝光！預告4／25正式發表

賴清德陪郭國文麻豆拜票　再批謝龍介25元敗柚市

崔鍾訓承認酒駕但沒勾結警方！公司：演藝活動全面中斷

忍無可忍！派出所長發酒瘋逼走菜鳥　基層怒檢舉讓他被拔官

慶富案少東「逃逸17天不報到」　監委要求司法院檢討防逃機制

中職／黃恩賜13日投3局　與龍、琥爭兄弟本土先發

台港澳屬「特殊內資」　張志軍：外資法不影響對陸投資

空橋操作異常！華航A350新機雪梨機場遭撞　207名旅客延誤16hrs返台

英國一男一女大陸留學生涉虐貓致死 遭警方帶走

大專棒聯／衛冕軍文化爆冷輸嘉大　四強陷出局危機

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

政治熱門新聞

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感..

兒子在校看見彩虹旗　母哽咽抗議

韓粉師辱民進黨　逼學生齊喊：5..

國台網總：鄭文燦官邸密會韓國瑜

獨／港特首林鄭月娥22日中午官..

台南村姑爆綠營內幕：我被派系黑..

正妹議員擁新歡　電眼男入愛巢過..

韓冰代父出征！合體蔣萬安　預告..

盧秀燕籲中央好好解決空污

凌友詩促統　徐國勇：朝取消戶籍..

宋楚瑜將參選總統？親民黨回應了

國安局幹員被黑道圍毆　竟傳與蘇..

謝龍介稱「稅金1萬變81萬」　..

陳佩琪曝柯文哲很孤獨　柯P妹：..

更多熱門

相關新聞

徵召韓國瑜？國民黨：不排除任何可能

國民黨在九合一選戰中大勝，黨內太陽紛紛表態角逐2020年總統。儘管高雄市長韓國瑜尚未表態，但民調高的他成為基層力拱的對象。對於是否在最後階段徵召韓國瑜，國民黨發言人歐陽龍表示，國民黨總統初選有一定的期程，在沒有變化之前還是要按照遊戲規則走，但是黨中央一直以來的立場都不排除任何可能，也會以2020勝選為最大目標，所有黨內同志的建議和建言，黨中央都很尊重，也將會審慎研究和評估。

記取換柱教訓　 朱立倫首鬆口：若徵召最適合也可以

吳「求歷史地位」犧牲他？朱：個人不是關鍵

謝龍介稱「稅金1萬變81萬」　鄉民抓包

蔡正元：吳敦義應代韓國瑜領表

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細妹決定分手

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面