馬英九諷中國併吞說「有那麼嚴重？」　賴清德嗆：枉當過總統

▲賴清德。（圖／記者林悅翻攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前受訪時表示，若民進黨台南立委補選再輸掉，「大陸將更大膽地併吞台灣」。前總統馬英九13日受訪時引用前總統陳水扁的名言回應，「有這麼嚴重嗎？」，遭賴清德狠批，如果當過總統的人都不知道大陸國家主席習近平的習五條，對台灣的壓力、衝擊，「這也枉為當過台灣的總統」。

賴清德9日指出，若民進黨台南立委補選再輸掉，「中國將更大膽地進行各種對台灣的併吞策略」，也會造成國內其他政黨向中國提出和平協議的要求，認為習近平在「告台灣同胞書40周年演講」中，之所以講明「九二共識沒有一中各表的空間，就是一個中國原則，台灣沒有其他選擇，就是一國兩制」，是因為民進黨去年九合一選舉大敗，民進黨已經倒下，習近平才肆無忌憚，把台灣的未來都設定好了。

對此，馬英九今出席房地產業者40週年慶祝大會時，則模仿陳水扁用台灣國語回應「有這麼嚴重嗎？」。

賴清德今受訪時回嗆馬英九，他表示，如果當過總統的人都不知道習近平的習五條，對台灣的壓力、衝擊，「這也枉為當過台灣的總統」，並回憶當年馬英九執政時的兩岸路線，中國也沒給台灣多大的經濟優惠，當時台灣經濟陷入很大的困境，比這兩年還困難，換言之，中國這招不是萬靈丹，「台灣要獨立自主，不能只靠中國給我們小惠」。

賴清德解釋，習五條已講明「九二共識沒有一中各表，就是一國兩制」，但國民黨大咖卻爭相提出要與大陸簽訂和平協議，這次補選是2020前最重要的一場選舉，盼大家支持台灣民主。