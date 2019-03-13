首次約會就牽手！甜美妹「錢我出吧」處男心狂跳　女網揭暗黑SOP：要當爸了

▲首次約會就牽手，嚇得純情男內心小鹿亂撞。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

「我覺得一切太順利了吧......。」一名男網友從未脫魯，差點要成了「魔法師」，但透過交友軟體認識一位很可愛的女生，便提起勇氣約出來見面；期間女生買衣服都自己出錢，吃飯也選平價小餐館很省，整個賢慧到爆炸，重點是第一次見面就牽手，約會過程實在太順利，讓他超恐慌上網詢問。沒想到這一問，釣出女網友犀利解答，揭露恐怖真相。

該名男網友在粉專「靠北女友」PO文說，他第一次約會當天他超緊張的，剛互相介紹完而已，女生就牽起他的手進百貨公司裡逛街，害他內心一整個小鹿亂撞，心跳狂加速，「看到有喜歡的衣服，我就跟她說『我幫妳付錢』，可是她並沒有接受，我就覺得這女孩子很不錯。」

逛完百貨後準備去吃午餐，女生並沒有藉此狠狠宰一頓男生的荷包，沒有挑昂貴的餐廳，而是隨便找一家平價餐館而已，讓第一次約會的原PO內心欣喜，並沒有像網路說的一樣這麼險惡，讓他對女生越看越滿意。

▲女生沒有選擇昂貴的餐廳，而是平價小吃館，讓原PO超滿意。（圖／達志／示意圖，與本文無關）

雖然自己出錢買衣服是很基本的，但在「公主病」橫行的時代，再基本都可以有神聖光輝，讓原PO越來越覺得這女生很優質，讓他在約會期間不斷內心大喊「她好可愛、好賢慧喔！」女生給她的第一印象根本完美。

原PO笑說，因為是第一次約會，完全沒有經驗，晚上到電影院也沒多想，隨意挑了美國英雄電影《驚奇隊長》，但買完才想到女生不知道會不會喜歡，「不過一切我都想多了，她馬上說好，她讓我再一次愛上她了......。」

一整天的約會過程，他滿意到不行，回家後連洗澡當在想著那位甜美女生，不過約會太順利，讓他有點懷疑。他苦悶說，這女生根本是百年一見，「但我覺得一切太順利了吧......您們覺得太順利有什麼要注意的事情嗎？」

▲原PO第一次與女生約會看電影，整個超緊張。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

這一問，果真釣出女網友犀利解答，「我一開始也如此，但得到男友身體之後，我就每餐都要吃高級餐廳，衣服也要買名牌了」、「我當初第一次跟男友見面時，我給他感覺就像你那女生那樣！交往久了，我凹錢、禮物還擺爛，X愛要6次才行，再來沒娶我的話ㄧ定殺他。」。

其他網友則是建議，「肚子有小孩了，準備當爸爸囉～～」、「注意有沒有聽過安麗」、「她可能有愛滋」、「長得這麼可愛一定是男， 沒意外他下面掏出來的應該會比你大」、「一切順利，只為了回家可以趕快封鎖你啊」、「後來會發現身旁的人對你投向奇怪的眼光、竊竊私語，但你渾然不知身旁的人看不見女友，愛越陷越深，接下來你的身體會越來越差」。

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▼第一次約會，甜美女生直接牽起他的手，他內心的愛火瞬間被點燃。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）