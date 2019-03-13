蔡英文若來台中不配合交管？　盧秀燕幕僚：只是比喻

▲台中市政府新聞局長吳皇昇澄清，市長盧秀燕所言展現解決空污決心。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對昨日台中市長盧秀燕發言有關「蔡英文如不解決台中空污，日後蔡若來台中，不見得會配合交通管制」一事，台中市政府新聞局長吳皇昇13日表示，這是一種比喻，字裡行間流露出「盧秀燕為母則強，勇敢捍衛台中市民」的理念，盧秀燕的意思是說，希望中央能夠正視地方迫切的需要，而不是許多事情一昧要求地方配合或出錢，卻從不重視地方的意見和困難。

吳皇昇說，台中市政府目前已經嚴格管制及稽查各大汙染源，秉持「先公後私」的空汙防制策略，例如環保局日前已針對中火煤倉案對台電進行開罰，也將違反空汙法的工廠移送檢調，空品預警也提前發佈，這都展現有別以往的積極態度。

同時，盧秀燕也希望中央首長能夠正視空汙的問題，如果經濟部一直不願意面對台中市提出「中火應該除役燃煤機組」的要求，不跟地方一起解決空汙問題，如此一來，多數台中市民當然不會歡迎中央，更會導致反效果。

盧秀燕也相信各級民意代表，特別是立法委員，都會一起跟台中市發聲，共同要求中央正視能源政策和空汙問題，捍衛大家的環境和健康。

吳皇昇指出，改善空汙，台中已經積極在處理了，盼中央跟台中一起攜手努力。

▲台中市有時空污情況很嚴重。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）