大哥試槍被後座力嚇到誤擊　2小時後「蜘蛛人」冒死攀牆攻堅

▲由於歹徒反鎖大門，警方透過攀牆從陽台處進行攻堅。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區仁義街內，12日早上7點鄭姓屋主起床時突然發現陽台、房間的窗戶破裂，屋內又找到彈頭，嚇得趕緊報請警方前來查看，鑑識小組經彈道比對，研判射擊地點就在對面大樓，9時許鎖定射擊處進行攻堅，逮捕屋主劉男及呂男，他們供稱是因為試槍不慎才會擊發，訊後依法移送偵辦。

三重警方接獲通報，一名鄭姓屋主（47歲）起床時晾衣服時，突然聽到幾聲巨響，回到客廳一看卻發現玻璃窗有毀損，且屋內發現2個彈頭，警方到場後發現被害人陽台1片玻璃窗及房間2片玻璃窗有遭槍擊的痕跡，疑似是改造槍枝擊發，鄭姓屋主表示近日沒有跟人結怨，並不知道為何會被槍擊警告，所幸家中無人受傷。

▼警方在貓籠中搜出改造手槍、子彈及彈殼。（圖／記者陳豐德翻攝）



經過專案小組進行彈道比對，評估應為平行射線，開槍地點約在對面的4、5層樓，遂開始進行逐層搜索攻堅，直到查訪到5樓的公寓時，發現一處住戶拒不開門，警方表示要進行搜索查緝，不料屋內歹徒卻反鎖大門，警方遂從隔壁的逃生梯經由外牆攀爬，從該戶的前陽台進行攻堅，裡應外合一舉將屋內38歲的劉姓、呂姓男子逮捕，並從貓籠內搜出金牛座改造槍支1把、子彈40發及彈殼7發。

劉姓男子向警方供稱「槍是我開的！」，但跟對面住戶並無冤仇，只是因為酒後試槍時不慎，原本是往天上擊發，卻因為後座力後2發打向對面鄰居，而這把改造手槍則是一位逃往大陸的「寶哥」所交付，全案訊後依照殺人未遂、恐嚇公眾、毀損及槍砲彈藥管制條例送辦。

▼劉男酒後試槍被後座力嚇到。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼被害屋主家中門窗遭射破。（圖／記者陳豐德翻攝）



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