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北京7家市屬醫院年內動工　安貞通州院區規模最大「設1.5千張床位」

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▲▼大陸醫院、醫生 。（圖／CFP）

▲北京市民未來就診將更為便利 。（圖／示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京市住建委透露，今年安排10個市屬醫院建設項目，計劃新開7個、續建3個，年度計劃投資大約13.05億人民幣。在7項市屬醫院項目內，通州區就佔有2個，其中安貞醫院通州院區更是所有新醫院是「規模最大的一個」，將設置1500張床位，提供有需要的民眾使用。

根據陸媒報導，7項市屬醫院項目分別為北京安貞醫院通州院區、北京友誼醫院通州院區二期建設工程、北京口腔醫院遷建工程、北京中醫醫院新址（垡頭）、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院東院、北京積水潭醫院回龍觀院區二期工程、北京回龍觀醫院科研教學康復樓，全部將在今年內陸續開工。

▼北京友誼醫院通州院區。（圖／翻攝自北晚視覺黨）

▲▼北京友誼醫院通州院區。（圖／翻攝自北晚視覺黨）

報導指出，北京安貞醫院通州院區位於宋莊鎮，建設規模大約38.5萬平方公尺，至於通州區另一個則是北京友誼醫院通州院區二期建設工程（建設醫技綜合大樓），該項目位於永順鎮，建設規模大約9萬平方公尺。朝陽區也將建設兩家新醫院，規模都大約20萬平方公尺，並設有1000張床位，分別是位於王四營鄉的北京中醫醫院新址（垡頭）、位於常營鄉北的京朝陽醫院東院。

報導還提到，昌平區的回龍觀今年也將有兩項醫院工程開建，其中已經開診的北京積水潭醫院回龍觀院區將對二期工程擴建，地上建築規模大約6萬平方公尺；北京回龍觀醫院將新建科研教學康復樓，建設規模大3.5萬平方公尺。除此之外，豐臺區花鄉地區的北京口腔醫院遷建工程也將動工，建設規模大約12.9萬平方公尺，並設有130張床位。

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關鍵字：北京市屬醫院,北京安貞醫院通州院區,北京友誼醫院通州院區二期工程、北京口腔醫院遷建工程,北京中醫醫院,首都醫科大學附屬北京朝陽醫院東院,北京積水潭醫院回龍觀院區二期工程,北京回龍觀醫院科研教學康復樓

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