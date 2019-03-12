若放棄華為　陸駐波大使劉光源：波蘭將損失85億歐元

▲針對華為議題，陸駐波蘭大使劉光源發表言論。（圖／CFP）



記者吳易達／綜合報導

陸駐波蘭大使劉光源近日接受《環球時報》採訪時指出，「波蘭是首批承認並與新中國建交的國家之一，兩國之間不存在根本利益衝突」，若波蘭放棄華為，將會對該國經濟帶來85億歐元的損失，電信成本漲2倍以上，5G網路建設進度延遲2至3年。

▼陸駐波大使劉光源。（圖／百度百科）



據《環球時報》報導，劉光源表示，中國在新能源、高科技等波方關注的領域擁有先進解決方案，雙方可積極展開聯合研究，希望雙方抓住機遇，在「一帶一路」建設和「16+1合作」框架下挖深合作潛力。

對於近期「美方要求波蘭政府將華為排除在5G建設之外」的報導，劉光源指出，現在波方還沒有做出最終決定，15年來，華為一直堅持依法依規經營，既為自身建立良好口碑，也為當地創造了可觀的經濟社會效益。

劉光源表示，如今，華為覆蓋中東歐和北歐28國的地區總部設在華沙，在波員工總數超過900人，2/3來自本地，華為在波發展已成為中波合作共贏的最佳例證之一。

▼劉光源指出，華為是中波合作的最佳例證之一。（圖／環球時報）



劉光源指出，華為在5G領域處於最領先地位，技術和性價比優勢突出，是歐洲各國向5G領域邁進的最佳合作夥伴；若波蘭放棄華為，將會對波蘭經濟帶來85億歐元的損失，波民眾通訊成本將上漲2倍以上，5G網絡建設進度將延遲2至3年，波經濟數字化進程將落後於他國。

據報導，劉光源也強調，企圖以政治手段干預經濟行為，不但違反世貿組織規則，干擾公平競爭的國際市場秩序，也有違波100多年來追求的獨立自主的民族精神，同時，還會極大地打擊包括中資企業在內的全球化企業在波蘭的投資信心，損害多年來波蘭打造的良好營商環境形象。