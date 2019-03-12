大男人、70歲媽媽也跳鋼管舞！「它讓我變得更喜歡自己」



▲是男人、是媽媽又怎樣？兩廳院PO出影片顛覆大眾對鋼管舞印象。（影／國家兩廳院粉專授權提供）





▲片中的鋼管舞導老師是一位大男人，影片也引發熱烈迴響！（圖／截自國家兩廳院影片《我跳鋼管又怎樣？》，以下同）

記者林育綾／綜合報導

你對鋼管舞的印象是什麼？一般人認為鋼管舞是性感的象徵，應該由身材姣好的年輕女性來跳，不過「國家兩廳院」日前在臉書分享一部短片，片中的舞蹈老師Eric不僅是個大男人，學員也有不少中高齡的媽媽們，其中一位已70多歲！影片以「是男人、是媽媽又怎樣？」為引言，傳達藝術多元、不需自我設限的精神，分享後吸引大批網友按讚，而老師和學員也表示「鋼管舞確實讓我變得更喜歡自己。」



▲鋼管舞蹈老師Eric。

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國家兩廳院日前分享一段NTCH Togo計畫的微影片，介紹台北鋼管舞導教室Dazzling pole studio，舞蹈老師Eric Lin是一位男性，打破了一般人對鋼管舞者的性別刻板印象，而他的學員也不少是家庭主婦、地方媽媽們，甚至還有高齡70多歲的學生，坦承從前想到鋼管舞「只想到廟會」，也擔憂「我70幾歲怎麼可能爬到那根桿上面？」



▲看似簡單的動作，其實要非常專注兼顧擺位、力學等。



鋼管舞老師Eric透露，自己在當兵前「連一下伏地挺身都做不起來」，面對學生剛開始接觸鋼管的挫折心情，他非常理解，「只是一個轉圈，他們都覺得怎麼可能做不到？」事實上看老師做很簡單，自己做才曉得一點都不容易，必須明白自己的身體擺位要怎麼做，甚至是力學原理、三角關係全要掌握，才能做得到。

有位充滿個性的辣媽學員說，剛開始家人知道自己想接觸鋼管舞，都非常反對，直到後來看到她的動作都嚇一跳，稱讚「怎麼這麼有力量？」這是件非常有挑戰的事情。

▲陽光媽媽坦承剛開始接觸鋼管時「並不喜歡自己」，後來慢慢桿受身體的改變、透過舞蹈接受自己。

還有另一位陽光媽媽也說，其實女生能跳性感的東西很幸福，但剛開始接觸鋼管那時「我沒有很喜歡自己」，後來慢慢看到身體的改變，透過舞蹈接受自己現階段是什麼狀況，花時間專注在自己身上，就會慢慢找到自己的方向、適合自己的東西，接受自己、喜歡自己。

Eric也承認「鋼管舞真的讓我比較喜歡自己的身體」，以前對它沒有概念，是退伍後才開始學習，當兵前連一下伏地挺身都做不起來，而現在能把自己撐在鋼管上。他認為鋼管是一個媒介，可以引導出你對舞蹈的想法、對音樂的詮釋，「當你在上面的時候，就是你跟那根鋼管兩個人的獨處！」那樣的狀態極美。

▲Eric透露自己「當兵前連一下伏地挺身都做不起來」。

▲退伍後學習鋼管，如今能夠撐在上面，「鋼管舞真的讓我比較喜歡自己的身體」。

這段影片分享後，短短不到2天吸引超過4萬人次觀看、1500多人按讚、500次轉貼分享，網友紛紛留言誇獎「超美！」「每一位都很美！」「原來鋼管舞不只是性感。」也稱讚老師「又帥又會跳！」

國家兩廳院臉書粉專小編也表示，PO這部影片是希望讓大家知道，「表演藝術的內容是很多元的，接觸藝術也沒有年齡限制」，而鋼管舞更不是印象中擺弄性感姿勢即可，身體要有足夠的力量，才能做出優美的動作，不僅能當作運動健身，也能成為藝術。