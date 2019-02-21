鋼管辣妹「蜜臀用力一頂」立馬悲劇！倒栽蔥摔落柏油路...

▲繩索斷落害鋼管女郎重心不穩摔出車外。（圖／翻攝自影片，下同）



網搜小組／綜合報導

最近網路上流傳一段鋼管女郎熱舞影片，2名穿著桃紅色洋裝的辣妹站在電子花車上扭腰擺臀，其中一人蹲下抓著前方繩索，搖臀甩髮並用力一挺，沒想到繩索竟然就斷裂脫落，害她整個人從車頂摔落地面，搭擋也急忙伸出手想拉住她，所幸女郎在摔落時，前方橫桿稍微阻擋了力道，否則就臉部朝柏油路直接仆街。

從畫面中可見，鋼管女郎摔落時呈倒栽蔥姿勢，幸好當時花車並沒有在行駛，她趕快抓住車旁的橫桿，才身體轉正掉落地面，若受到撞擊的是頭部後果不堪設想。

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▲兩人在車上熱舞，其中一人蹲下抓著前方繩索，搖臀甩髮。

▲結果當她用力一挺，繩索承受不住斷裂。

▲鋼管女郎摔出掉地。

▲幸好前方欄桿有擋一下，鋼管女郎沒有直接仆街。（圖／翻攝自影片）



網友看完這千鈞一髮的影片紛紛留言，「根本是拿命在賺錢！」「幸好有橫桿擋一下，不然可能就是從一層樓高度摔落」、「鋼管女郎真的很不容易」。

雖然鋼管舞危險性極高，但它也是項迷人的藝術，國際間舉辦過許多鋼管舞比賽，台灣的林詳宸在2017年曾獲太平洋國際競技鋼管競賽職業組冠軍，精湛演出讓全場震撼。目前全球已有20幾個國家成立鋼管運動總會，若有50個國家成立，以及成為「國際單項運動總會聯合會」的正式會員，鋼管舞就有望成為奧運的競賽項目。