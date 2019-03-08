影／29歲高齡熊貓被違規出展　粗心員工餵食竹筍「砸身上」

記者吳易達／綜合報導

熊貓愛好者小呂6日質疑，成都動物園違規出展29歲與27歲的高齡大熊貓，違反相關法規規定。同時，她也指出，飼養員在餵養老年大熊貓婭婭時不夠細心，直接將竹筍往熊貓的身上甩去。目前，婭婭已被熊貓繁育研究基地接回養老。

▼員工餵食竹筍時，直接往熊貓身上砸。（圖／新京報）



據《新京報》報導， 小呂指出，29歲的婭婭與27歲的莉莉，兩者的年紀相當於人類的80至90歲，「老年大熊貓是不應該再被展出的，而它們卻每天都要在成都動物園接待很多遊客」。

根據大陸原林業部發布的《大熊貓國內借展管理規定》，用於借展的大熊貓應當是人工繁殖的健康個體，年齡在2歲以上、25以下，反之，不在此年齡區間的大熊貓就不應用於借展。

小呂表示，婭婭在午睡起床之後，吃了飼養員提供的堅硬竹筍，在吃竹筍的過程中被發現，牙齒都已磨平，並且牙齦有出血的情況，婭婭一生懷了12個孩子，還哺育了其他熊貓媽媽的孩子，「這樣的英雄媽媽在晚年應該得到更好的照料」。

▼婭婭吃堅硬竹筍時，牙齦已有出血狀況。（圖／新京報）



據《緊急呼叫》報導，關於超齡熊貓違規借展，成都動物園園長余建秋指出，這項舉措並不是借展，「實際上這是我們動物園的熊貓，婭婭就是1990年在我們成都動物園出生的」，這「不屬於借展的關係，我們又不給他錢」。

▼關於違規出借，成都動物園園長表達言論。（圖／新京報）



《緊急呼叫》報導指出，成都大熊貓繁育研究基地則持不同說法，婭婭算是從這裡借給成都動物園的，屬「合作關係」，「參加科普巡展活動，這邊是有上級的安排，我們也是要聽從上級的管理」，「我們不能說它年齡大了就要把它弄回來，不光是跟成都動物園有合作，基地與其他動物園也都有合作」。

成都大熊貓基地辦公室工作人員指出，除非是不可抗拒的力量，「可能我們這邊能夠做一些決定，但如果沒有的話，肯定還是要按照合作期限來運作；每隻熊貓借展肯定都有一個年限的，不光是對婭婭，其他熊貓，包括在國外的熊貓都是有年限的」。

關於熊貓違規出借，工作人員回應，「我們的獸醫可以隨時到那邊去，動物園也有它自身的獸醫。」

據了解，由於年齡原因、牙齒磨損情況嚴重，熊貓基地已於3月7日把婭婭接回基地養老，不再對外展出，按照老年大熊貓的飼養管理辦法對其精心飼養管理，同時，動物疫病防控部也將進行定期體檢，密切關注婭婭的身體健康狀況。

▼成都熊貓基地指出，已將婭婭接回基地養老，不再對外展出。（圖／微博／成都大熊貓繁育研究基地）

