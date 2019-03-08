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沈富雄直言「柯郎才盡」！10預言2020總統大選：柯韓不選、朱立倫勝出

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▲▼吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文。（組合圖／本報資料照）

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文。（組合圖／本報資料照）

記者葉國吏／綜合報導

2020總統大選逐漸加溫，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜究竟會不會投入選戰？大家都等著看。前立委沈富雄在臉書提出10點預測，直言「柯郎才盡」柯文哲最後棄選可能性極大。

沈富雄在臉書評論2020總統大選，他首先認為「韓國瑜不選」，其次則是國民黨只會有朱立倫、王金平會參與初選，周錫瑋、張亞中、吳敦義都不會登記。而朱、王爭鋒，將會是朱立倫勝出。

沈富雄認為，台北市長柯文哲聲勢江河日下，「柯郎才盡」最後棄選可能極大。如果柯文哲不選總統，那朱立倫將會大勝蔡英文。

▲▼沈富雄提出柯郎才盡，直言柯文哲不會參選總統。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲沈富雄提出柯郎才盡，直言柯文哲不會參選總統。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

但柯文哲最後還是參選總統，沈富雄：「得票依次為朱立倫、柯文哲、蔡英文」沈富雄認為國民黨總統參選人朱立倫要贏柯文哲綽綽有餘。

沈富雄表示，屆時總統大選如果柯文哲、蔡英文同時參選，會讓綠營選民歸隊，不會發生「棄英保柯」，柯文哲將會雪上加霜。

沈富雄斷言，未來國民黨國會席次過半；時代力量在不分區席次有斬獲、區域立委與民進黨兩敗俱傷「柯如參選，會贏得數席不分區立委」、「其餘政黨都不成氣候」。

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關鍵字：2020總統大選,沈富雄

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