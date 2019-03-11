影／68歲大叔靠臉吃飯　變裝+自拍神複製名畫主角

▲森村泰昌1988年作品〈肖像（雙子）〉 。（圖／翻攝自dazeddigital）

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日本傑出當代藝術家68歲森村泰昌（Yasumasa Morimura）在21世紀以模仿「名畫中主角」而聞名，這34年來，他把自己打扮成西洋經典油畫中的各種主角，將這些過去歷史中的重要人物，活靈活現地再次出現在眼前。

據The Japan Times報導，森村泰昌出生於大阪，從小就不擅長交際的他，常常一個人獨自畫畫，未料，森村泰昌從美術系畢業後，還是遲遲無法適應社會生活，曾經到設計事務所上班3天就辭職。對此，現在的他認為，「選擇藝術，是因為除此之外我沒有別的選擇」。

1985年京都畫廊舉辦的展覽中，森村泰昌的作品《梵谷自畫像》廣受好評後，他便開始一直致力於創作自畫像，這34年來，森村泰昌還曾經扮演過「瑪麗蓮夢露」、「毛澤東」、「蒙娜麗莎」等一千多個人物。

▲▼森村泰昌以各式各樣的人物當作靈感來源。（圖／翻攝自dazeddigital）

森村泰昌的作品表面看似「油畫」，但仔細觀察後會發現，他其實是利用「自己」扮演名畫裡的主角，在作品《梵谷自畫像》中，為了展現真實性，森村泰昌直接將油畫「塗抹」於自己的臉上和衣服上、使用紗布包住耳朵等，最後再透過自拍方式，完成了對名畫的「複製」。

森村泰昌將自己的藝術描述為「可穿戴的繪畫」、「穿著西方藝術史」，他透過模仿、滑稽手法，解構了歷史中的經典，他的種種作品都橫跨了攝影、設計、繪畫與行為藝術等領域，森村泰昌認為，「對於藝術，我們必須挑戰自己，才能進一步去理解他人。」

▲森村泰昌至今以「複製」超過一千人。（圖／翻攝自Facebook／Yasumasa Morimura）