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李晏榕理過平頭打5個耳洞　不顧父親李焜耀反對堅持從政

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圖文／鏡週刊

她有漂亮的履歷：台大雙學士、法國雙碩士、台灣及法國律師執照，目前自己開事務所。她說話劈哩啪啦飛快，但用詞謹慎、反應敏銳。難怪民進黨找她當發言人。

她卻也有驚世駭俗的一面：5個耳洞、剃過平頭、燙過爆炸頭，還自曝最想向後代子孫炫耀：「妳阿嬤參加過天體營。」

別人常用「李焜耀的女兒」形容她，偏偏她一路走來都違背父親期待，不時令李焜耀頭痛不已，包括4年前跑去參選立委。那場選舉，有人批評她投機，她卻說，最大體悟是政治需要務實。

 

耳環、描著粗黑眼線的略濃眼妝、黑色褲襪、細跟高跟鞋，搭上西裝外套，李晏榕這樣一身裝扮現身台北士林地方法院，令人聯想起電影《金髮尤物》那位外型很不律師的女律師。

　

非典型律師　兼職發言人

李晏榕也形容自己是「非典型」律師，這描述發生在我們於高鐵上聊到耳洞，「我有5個耳洞，左邊2個右邊3個，年輕時都會戴，但現在的新工作…，律師也不行，雖然我感覺我是非典型律師。」她現在多半戴中規中矩的耳環。

李晏榕極勇於嘗試各種造型，高中時理過平頭，剛當律師時也曾頂著爆炸頭。（翻攝李晏榕臉書）

39歲的她說話飛快，畢竟當律師也7、8年，「我那天有被提醒講話慢一點，這是職業慣性，短時間要把很多事講完。」她的新工作是兼任民進黨發言人，她說純屬意外，最近剛獨自成立新的律師事務所，民進黨祕書長羅文嘉就找她，「你看事務所還很新，農曆年後剛搬過來，我對員工有責任。」最後雙方談妥，發言人屬part time（兼任）。

4位民進黨新任發言人裡，李晏榕注定最受矚目，因她原屬社民黨，父親赫赫有名，是友達前董事長李焜耀。

這天民進黨中常會挪到台南舉行，與會的人們個個西裝皮鞋，約7成是中年以上男性。一團沉悶的黑色裡，只見李晏榕穿著格子襯衫、牛仔褲，格外顯眼。會議後的立委補選掃街，所有人就屬李晏榕最放得開，她挨家挨戶、逢人便大嗓門開口：「各位鄉親，拜託支持2號！2號郭國文！」國台語夾雜。拜票她有經驗，2015年，李晏榕曾代表形象清新的社民黨參選北市中山、松山區立委，對手包括國民黨的蔣萬安，及醫師名嘴潘建志。

約莫在她決定參選時，友達前董事長李焜耀宣布辭職交棒。外界猜測此舉是替友達設防火牆，李晏榕則說，父親確實很反對，但她已做好決定，告知父親而已，「我都幾歲了。」

　

叛逆功課好　違父命讀法

李焜耀是宏碁創辦人施振榮的子弟兵，後來自行創業，李晏榕解釋：「我爸是專業經理人，我們家是後來經濟狀況才比較好。」李焜耀是台大電機系畢業，李晏榕的母親藍瑞雲則是台大法律系，李晏榕說，兒時家中有各種書籍，母親還常帶他們逛美術館、畫廊。與其說李晏榕是富二代，更像來自典型的知識菁英家庭。

李晏榕（右2）5歲生日時全家福。弟弟10年後才出生。（李晏榕提供）

她功課很好，就是有點叛逆，例如國中時，開明的母親已帶她去穿2個耳洞，她考上北一女後又跑去穿了3個，被學校記警告也沒在怕。她還剪過2、3公分的平頭，父親一看嚇到，唸她女孩子不要剪這麼短。考大學時，「我爸希望我讀商，我說不要，真的沒興趣。」她不顧父親反對，填了台大法律系，成為母親的學妹，還雙主修社工系。

　

挺婚姻平權　離婚案件多

畢業後她到「晚晴婦女協會」當社工，接觸到許多離婚或受暴婦女，考上律師後也是接家事案件，不久赴法國讀研究所，專攻性別研究。她大學就學過法文，法文老師正是2年多前墜樓的台大法籍教授畢安生。

我們到她的事務所，第一眼便注意到牆上一幅拼貼畫作，李晏榕解釋，這是畢安生送她的，「老師（過世前）有寫哪些東西要送給誰。老師之前就陸續送我一些畫，他不缺錢所以沒有認真宣傳他的畫，其實老師的畫很不錯。」她一直跟畢安生保持聯絡，4年前，畢安生交往35年的同性伴侶病逝，因2人無合法婚姻關係，李晏榕還替畢安生處理房產訴訟。無奈伴侶過世的打擊太大，1年後畢安生跳樓結束生命，沒能等到大法官宣告《民法》違憲。


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