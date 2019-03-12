中美經貿談判代表今展開通話！　針對關鍵問題制定下一步安排

▲劉鶴先前率領中方代表團抵達白宮艾森豪行政大樓，進行中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴今（12）日早上7時應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方針對關鍵問題進行具體磋商，並制定下一步工作安排。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10日曾指出，美中可能在本月或下月底前簽署貿易協議，結束貿易戰。「我認為我們取得了很大的進步，儘管我對此次交易保持樂觀態度，但最終還是要由川普總統決定。」

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▼白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透社）

庫德洛8日則說，美中最終貿易協議可能是個「歷史性」協議，但必須符合美方最大利益，包含侵犯智慧財產權、網路駭客、強行要求技術轉移等內容都必須終結，大幅降低或取消汽車、農業等關稅，「最終協議現在還沒到位，需要處理的事情也很多，但我們會持續努力。」

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大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文9日表示，他對中美經貿磋商的前景感到樂觀，因為兩方元首已經達成重要共識，確定原則和方向，就是要全部取消相互加徵的關稅，「三個多月的時間內，已經進行了三輪磋商。今年春節假期結束後的第一天，中美雙方就在北京進行磋商。」

他接著說，「北京磋商之後不到三天，中國代表團又去華盛頓進行磋商。在華盛頓磋商的時候，有一天華盛頓下大雪，美國政府『關門』，但是雙方團隊還在繼續溝通磋商。原來計劃的高級別磋商只談兩天，後來加到了四天。」

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▼大陸商務部副部長王受文。（圖／CFP）

川普曾說，他有信心可以達成協議，「但若不能為我國拿到一筆好的交易，我就不會同意達成協議；一旦雙方達成共識，我們就會跟中國合作，大家可以拭目以待，但我認為，到時候會出現一波非常大的（股市）上漲。」

他也指出，如果中國未能在「保障智慧財產權」等關鍵貿易議題上做調整，美國仍會按原定計劃，將2000億美元（約6兆新台幣）的中國貨關稅稅率從10%提高到25%。