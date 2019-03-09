中美貿易談判用便當找共識　劉鶴吃漢堡、萊特海澤吃茄子雞

▲中美貿易談判，雙方代表劉鶴（右）與萊特海澤（左）。（圖／路透社）

記者蔡紹堅、曾俊豪／台北—北京連線報導

中國大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文9日表示，中美在華盛頓進行貿易磋商時，中方談判代表劉鶴與美方談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）吃的都是外面買的盒飯，劉鶴的是牛肉漢堡、萊特海澤的是雞丁茄子，並且兩人都喝白開水，這就是雙方在尋找「共同點」。

▼中方談判副代表王受文。（圖／新華社）

王受文9日在全國人大會議的新聞中心回答記者問題，在被問到中美經貿磋商的前景時，他回答，感覺是有希望的，因為兩方元首已經達成重要共識，確定原則和方向，就是要全部取消相互加徵的關稅，「三個多月的時間內，已經進行了三輪磋商。今年春節假期結束後的第一天，中美雙方就在北京進行磋商。北京磋商之後不到三天，中國代表團又去華盛頓進行磋商。在華盛頓磋商的時候，有一天華盛頓下大雪，美國政府『關門』，但是雙方團隊還在繼續溝通磋商。原來計劃的高級別磋商只談兩天，後來加到了四天。」

王受文透露，磋商過程中，大家中午都吃盒飯，劉鶴、萊特海澤吃的也一樣，「劉副總理吃的是牛肉漢堡，萊特希澤吃的是茄子、雞丁。在整個磋商過程中，有咖啡、有茶，但是他們兩位沒有喝咖啡、沒有喝茶，喝的都是白開水，這就是要找共同點。」

王受文並強調，中美整個週末都在磋商，包括現在雙方經貿團隊也正夜以繼日地溝通，在磋商文本，「這是我覺得有希望的第二點。最重要的是，中美達成一個互利雙贏的協議，符合美國的利益，符合中國的利益，符合世界的期待。」