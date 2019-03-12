日名醫發現「零錢變多、嗅覺不靈敏」是失智前兆...

▲台灣老年人口在亞洲國家排名第3。（圖／示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

台灣已邁入高齡化社會，因此照顧「失智」者也成了許多家庭必須面對的課題。日本腦神經外科、失智症權威名醫奧村步發現，用腦過度所造成的「腦過勞」，可能導致失智，而當家中長輩錢包的零錢越來越多，或是嗅覺變得不靈敏，一定要多加留意，因為這是失智前兆！

綜合外媒報導，奧村步表示，近年來智慧型手機與電腦的普及，使腦部過度運作、吸取過多不必要的資訊，出現所謂的「腦過勞」現象，而這可能正是造成失智的元凶。奧村步指出，家中若有老人出現以下這兩種情形，有可能就是失智前兆，一定要多加留意！

▲錢包的零錢越來越多可能是失智的警訊 。（圖／取自免費圖庫pixabay）



當錢包零錢越來越多、越來越重，這可能代表著「腦部計算能力越來越弱」，在結帳時會不自覺掏出大鈔，就可以不用計算金額，找回來的零錢也越來越多、錢包不自覺越來越重。另外，腦過勞的人，對「嗅覺也會有明顯的衰退」，奧村步表示，大腦中，掌控記憶力的海馬迴，與嗅覺系統有關聯，在蘋果、桃子、洋蔥這三種氣味當中，若聞不到「洋蔥」的氣味是最危險的，因為「阿茲海默型」失智症初期的嗅覺衰退，會反映於刺激性最強烈的味道上。

▲嗅覺變得不靈敏也有可能是失智的警訊。（圖／取自PEXELS）



據2018年國際失智症協會（ADI）資料數據顯示，推估2018年全球新增1千萬名失智症患者，平均「每3秒」就有一人罹患失智症。2018年全球失智症人口推估有5千萬人，到了2050年人數將高達1億5200萬人。估計2018年花費在失智症的照護成本為1兆美元，到了2030年將倍增為2兆美元。