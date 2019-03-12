蔡英文深夜臉書PO「602字長文」！　解析國安會議3大重點

▲總統蔡英文11日召開國安會議。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

面對中國國家主席習近平明白揭示「一國兩制台灣方案」統一進程，總統蔡英文為確保中華民國國家主權，11日召開國家安全會議，並提出7大指導綱領予以反制。蔡英文深夜於臉書寫下602字、再次表達嚴正反對「一國兩制」立場，並親自向民眾揭露國安會議3大重點，「朝野政黨雖立場有別，不過與中國大陸交流、互動、合作，都必須以維護國家主權跟台灣整體利益為前提！」

總統蔡英文臉書全文：

我知道大家都很關心兩岸問題，面對中國強推的「一國兩制台灣方案」，政府跟台灣人民可以怎麼做？

我代表台灣人民嚴正的表達反對，更重要的是，今天我特別召開了「國家安全會議」，跟國安團隊一起研議因應措施，也裁示了「因應及反制『一國兩制台灣方案』指導綱領」（如圖），作為國安團隊及行政部門強化國安的行動準則。

我跟大家說，這個會議有三個重點：

第一、建立民主防護網，因應新型態的國安威脅

我們正面看待兩岸交流，也會參考主要民主國家作為，全面檢視兩岸交流相關規定的落實，反制中國利用民主社會的自由開放，透過假訊息還有種種統戰作為介入台灣的政治、經濟和社會發展。兩岸交流必須要建立民生安全、資訊安全、和民主防護網。

第二、我的責任，是要為世世代代台灣人保留選擇權

中華民國台灣是民主國家，「我們的未來，我們自己決定」，台灣人的自由民主，還有我們決定未來的權利，是我們的底線，這一條底線，是台灣所有政黨、政治人物、都必須共同遵守的底線，也是我最重要的責任。

第三、兩岸的和平發展，關鍵在於中國是不是能夠走向民主化

兩岸的和平發展，關鍵在於中國能否走上民主化。真正的「惠台」，應該是正視中華民國存在的事實，同時也讓中國走向民主法治之途。

我要告訴全體國人同胞，朝野政黨雖然立場有別，中央地方雖然權責不同，不過，與中國大陸交流、互動、合作，都必須以維護國家主權跟台灣整體利益為前提。

＃民主防護網

＃民主是今年兩岸的關鍵字

＃國家安全大家一起來守護

▼蔡英文提出反制「一國兩制台灣方案」7大綱領一次看。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）